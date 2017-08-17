В Украине раскопали оборонительную стену времен средневековья

На склонах обнаружили оборонительную стену ХVI века

Раскопки такого масштаба не проводились в Тернополе сто лет.

Раскопки проводятся в центре города, на склонах Тернопольского замка. В начале работ специалисты совместно со студентами-историками поставили цель отыскать бастион Тернопольского замка.

За неделю им удалось найти оборонительную стену замка возле фонтана “Слезы Гронского”. В ближайшее время специалисты определят ее протяженность. Пока что отмечается, что стена использовалась для стрельбы из стрел или мушкетов.

“Внешняя сторона оборонительной стены выложена из тесаного камня. Внутренняя – сложено. Между ними был камень. Ширина стены -более 2,5 метра. Пока что не удалось найти края объекта. Вместе с тем, есть одна интересная деталь, которая требует исследования. Здесь очень узенькая бойница. Такие делали для стрельбы из луков. Но она должна быть выше стены. Есть другая версия – это бойница щелевого типа для стрельбы из мушкетов. Низ стены находился на уровне набережной. Кладка типична для средневековья, в частности для XVI-XVII ст.”, — рассказал директор охранной археологической службы Украины “Подольская археология” Богдан Строцень.

По его словам, есть версия, что оборонительную стену начали засыпать после того, как замок утратил оборонное значение – примерно в начале XVIII века.