Запрещенная реклама проскользнула на телеканале "Николаев"

18.08.17 12:18Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Назвать областные государственные телеканалы общественными оказалось намного проще, чем избавить их от сомнительного контента.

Например, областной телеканал «Николаев» из системы общественных вещателей НОТУ крутил рекламу экстрасенса, за что получил внеплановую проверку Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Мониторинг регулятора от 4 марта зафиксировал выход передачи с участием николаевского экстрасенса Весты. В программе зачитывался рекламный текст, описывающий умения целительницы, и сообщалось время и место приема. Это тянет на нарушение двух норм закона о рекламе: реклама должна быть отделена от программы (часть первая и вторая статьи 9-й), а реклама народной медицины и целителей возможна только при наличии специального разрешения от МОЗ (часть 12 статьи 21), но в эфире не было информации о наличии такого документа.

Почему Нацсовет огласил проверку по этому вопросу лишь спустя 5 месяцев после нарушения, неизвестно. Ну а поскольку «Николаев» стал общественным, надеюсь, в НОТУ не постесняются рассказать, сколько телеканал зарабатывал на рекламе.

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