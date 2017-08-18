Настю Каменських у бікіні порівняли з Кім Кардаш'ян (ФОТО)

Співачка Настя Каменських вирушила на відпочинок за кордон. Фотографіями поділилась з прихильниками у соціальній мережі.

На знімках Каменських позує у бікіні, демонуючи апетитні форми. Прихильники засипали співачку компліментами, порівняши її із зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш'ян.

Настя вже кілька років активно займається спортом і слідкує за харчуванням. Минулого року вона вперше під час поїздки до США не набрала зайвих кілограмів.

"Я була у США цілий місяць. Завжди раніше набирала зайві там кілограми, але цього разу не погладшала. Я намагаюсь тренуватися щодня. У мене 5-разове харчування, бігаю через день у Ботанічному саду: прокидаюсь у 5:20, в 6 ранку біжу. Зараз дуже спекотно, о сьомій ранку неприкольно бігати. Це, як оргазм, коли ти пробігаєш вранці, це відчуття важко пояснити. Від тусовок, алкоголю або шоколаду не отримаєш такого задоволення, коли перестанеш опиратися раннім пробіжкам", - ділиться Каменських.