СБУ разоблачила схемы по распространению фейков об Украине

СБУ обнаружила вымышленного журналиста, который распространял публикации на антиукраинском ресурсе

Служба безопасности Украины разоблачила спецоперацию российских спецслужб, направленную на дискредитацию силовых структур и журналистики, а также политики руководства государства в вопросе обеспечения свободы слова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ на странице в Facebook в пятницу, 18 августа.

Как отмечается, российские спецслужбы целенаправленно публикуют статьи вымышленных авторов с фейковой информацией якобы с иностранного источника, которые затем распространяются на пророссийских информационных ресурсах.

«В поле зрения оперативников спецслужбы попал некий «журналист» Юрий Абрамович, который постоянно публикуется на пророссийском информационном ресурсе «Антифашист», и его последний «шедевр» «Немецкое ТВ: Принадлежащие олигархам украинские СМИ промывают мозги людям патриотической пропагандой». В статье говорится о якобы репортаже (на самом деле отсутствует) немецкой общественной телерадиокомпании ARD о методах работы украинских журналистов», — отметили в СБУ.

Как отмечается, в своих материалах «журналист» освещает «немецкое видение» ситуации в Украине и мире. Вместе с тем, в немецкоязычных изданиях его материалы отсутствуют.

«Однако его имя стоит под 652-мя антиукраинскими публикациями на «Антифашисте». В открытых источниках информация о личности Юрия Абрамовича не идентифицирована. Существует вероятность, что он относится к категории «фейковых зарубежных корреспондентов», которые используются прокремлевскими изданиями для освещения международной оценки относительно событий в Украине и за ее пределами», – говорится в сообщении.