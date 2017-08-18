04.08.17 19:353050
СБУ разоблачила схемы по распространению фейков об Украине
|18.08.17 18:40
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СБУ обнаружила вымышленного журналиста, который распространял публикации на антиукраинском ресурсе
СБУ обнаружила вымышленного журналиста, который распространял публикации на антиукраинском ресурсе
Служба безопасности Украины разоблачила спецоперацию российских спецслужб, направленную на дискредитацию силовых структур и журналистики, а также политики руководства государства в вопросе обеспечения свободы слова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ на странице в Facebook в пятницу, 18 августа.
Как отмечается, российские спецслужбы целенаправленно публикуют статьи вымышленных авторов с фейковой информацией якобы с иностранного источника, которые затем распространяются на пророссийских информационных ресурсах.
«В поле зрения оперативников спецслужбы попал некий «журналист» Юрий Абрамович, который постоянно публикуется на пророссийском информационном ресурсе «Антифашист», и его последний «шедевр» «Немецкое ТВ: Принадлежащие олигархам украинские СМИ промывают мозги людям патриотической пропагандой». В статье говорится о якобы репортаже (на самом деле отсутствует) немецкой общественной телерадиокомпании ARD о методах работы украинских журналистов», — отметили в СБУ.
Как отмечается, в своих материалах «журналист» освещает «немецкое видение» ситуации в Украине и мире. Вместе с тем, в немецкоязычных изданиях его материалы отсутствуют.
«Однако его имя стоит под 652-мя антиукраинскими публикациями на «Антифашисте». В открытых источниках информация о личности Юрия Абрамовича не идентифицирована. Существует вероятность, что он относится к категории «фейковых зарубежных корреспондентов», которые используются прокремлевскими изданиями для освещения международной оценки относительно событий в Украине и за ее пределами», – говорится в сообщении.