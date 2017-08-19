Солнечное затмение 21 августа 2017 года: когда и где смотреть

Кроме звездопада в августе и предсказаний Матроны о конце света, наши читатели также обсуждают тот факт, что 21 августа будет полное солнечное затмение.

Это событие повлечет множество изменений в поведении людей и стихий. Поэтому многие интересуются, когда и где смотреть солнечное затмение 21 августа.

Специалисты сообщаеют, что солнечное затмение начнется 21 августа в 21.26 по киевскому времени. Но его не зря уже успели прозвать "Великим американским затемнением": лучше всего его смогут увидеть жители США. Также оно станет первым солнечным затмением со времен основания США, полную фазу которого можно наблюдать только в Америке.

В Украине увидеть солнечное затмение в 2017 году без специального оборудования нелзя будет из-за времени суток в стране. Но наблюдать за полным солнечным затмением 21 августа можно будет, благодаря прямой трансляци NASA, для которой агентство использует 11 космических аппаратов, 3 самолета и 50 аэростатов.