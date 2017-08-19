Mercedes представил самый шикарный кабриолет в мире

19.08.17 15:36Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Компания Mercedes-Benz представила роскошный электромобиль класса люкс

На проходящем конкурсе элегантности в Пеббл-Бич немцы представили концептуальный кабриолет Mercedes-Maybach 6.

Новинка построена на базе купе Mercedes-Maybach 6, представленного здесь же в Пеббл-Бич ровно год назад. Концепт 6 Cabriolet получил сдвижную крышу и шикарный двухместный салон. Предполагается, что серийные купе и кабриолет станут конкурентами моделям от Rolls-Royce.

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Новый кабриолет впечатляет размерами: длина автомобиля составляет – 5 700 мм, ширина – 2 100 мм, высота – 1 340 мм. Для сравнения, серийный флагманский S-Class Cabriolet на 671 мм короче, 201 мм уже и на 71 мм выше.

Дизайн автомобиля характеризуется внушительной радиаторной решеткой, длинным и широким капотом, максимально отодвинутыми назад креслами, огромными 24-дюймовыми колесами, удлиненным «лодочным» хвостом и двухцветной темой оформления экстерьера. Внешность новинки перекликается с роскошными машинами 40–50-х годов прошлого столетия, сочетаясь при этом с передовыми технологиями, например, светодиодной головной и задней оптикой.

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В кабине Mercedes-Maybach 6 Cabriolet настоящее царство роскоши: стеганая кожа Nappa, «обтекающая» панель приборов на всю ширину, на которой расположились современные сенсорные органы управления и цифровые дисплеи. В ткань мягкой крыши вплетены золотые волокна.

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Новые концепты призваны продемонстрировать, как будут выглядеть будущие модели Mercedes в исполнении Maybach, демонстрируя также огромный потенциал персонализации автомобилей.

Концепт 6 Cabriolet приводится в движение полностью электрической силовой установкой, состоящей из четырех компактных электромоторов, развивающих комбинированную мощность 750 л.с. Моторы расположены по одному на каждом колесе, обеспечивая автомобилю полный привод. В такой конфигурации большой кабриолет способен разгоняться с нуля до первой «сотни» за 4,0 секунды и до максимальной скорости 250 км/ч (ограничено электроникой).

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