97-летний дедушка стал звездой YouTube после поездки на автомобиле Tesla

19.08.17 20:48Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Внук решил продемонстрировать своему дедушке все возможности мощнейшего электромобиля современности. Как можно увидеть на видео, у дедушки сложилось впечатление, что он побывал где-то в далеком будущем

На YouTube появилось видео, в котором показывается первая поездка 97-летнего дедушки на электромобиле Tesla вместе с его внуком.

«Это видео о 97-летнем мужчина на автомобиле Tesla. Зев, брокер в сфере коммерческой недвижимости из канадского Торонто, знакомит своего дедушку с будущим», — говорится в описании к ролику.

Внук попытался подробно объяснить деду все принципы работы электромобиля и рассказать о главных его фишках. Зев демонстрировал дедушке крутые функции автомобиля. Заметно, что пожилой мужчина с трудом понимает, как машина может демонстрировать такие возможности. Реакция деда действительно свидетельствовала о том, что он словно переместился в будущее.

«У тебя должен быть парашют, чтобы водить этот автомобиль», — пошутил 97-летний герой ролика.

Видео очень быстро набрало популярность. Ролик был опубликован на сайте только 13 августа, но уже успел собрать почти 350 тыс. просмотров и более 4,3 тыс. лайков.

В комментариях пользователи принялись хвалить дедушку за интерес к современным технологиях и отметили, что он выглядит гораздо младше своего возраста.

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