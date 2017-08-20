В США авто перескочило через разведенный мост (видео)

20.08.17 18:30Сколько просмотров этой статьи21Сколько комментариев этой статьи0

Оператор моста начал разводить мост раньше времени

В американском штате Нью-Джерси авто перепрыгнуло разведенный мост. Об этом сообщает Associated Press.

Мост начали разводить, когда его пересекал житель города Вест-Дептфорд Теренс Нафиз. Кроме него, в автомобиле ехали три члена его семьи. Когда они заметили, что мост разводят, останавливаться было поздно.

Нафиз нажал на педаль газа, и машина перелетела через просвет. Автомобиль приземлился на другой стороне, ударился о дорожное покрытие и получил незначительные повреждения. Водитель и пассажиры не пострадали.

Полиция установила, что виновником происшествия был оператор моста. Он принял решение развести мост, когда не смог связаться по радио с приближающимся судном. По его словам, световая сигнализация была включена, а ворота закрыты. Он полагал, что на мосту не осталось автомобилей, но не смог убедиться в этом из-за слепящего солнца.

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