Море, "Янтарь" и хамство: белорусский блогер снял сюжет о Коблево

Видеоблогер из Гомеля Максим Филипович в этом году снова побывал в Николаевской области – в курортном Коблево. О своих впечатлениях белорус снял видеотчет - ролик длительностью 5 часов.

Автор восторгается отдыхом, ему все настолько нравится, что он взбирается на холмы и говорит, что "обожает горы". Из недостататков называет хамство продавцов в местном магазине и попытку обмануть при покупке пива "Янтарь", сообщает Nikmedia.com.ua

В остальном блогеру все очень нравится, хотя в конце ролика он признает, что отдыхать здесь - это одно, а жить - совсем другое.