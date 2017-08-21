Що потрібно знати про сонячне затемнення 2017

21.08.17 19:28Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

21 серпня понад сім мільйонів людей з різних куточків Сполучених Штатів спостерігатимуть перше з 1918 року повне сонячне затемнення.

моменту, коли місячна тінь перетнула цілісінький континент, минуло 99 років. Це також буде перше затемнення, яке побачать виключно Сполучені Штати з 1776 - моменту заснування держави..

Що таке затемнення?

Місяць блукає між Землею та Сонцем десь раз на місяць.

Однак завдяки своїй викривленій орбіті - у порівнянні з орбітою Землі навколо Сонця - Місяць зазвичай знаходиться зависоко або ж занизько в небі, аби повністю заблокувати сонячне світло.

Та все ж раз на кожні 18 місяців впродовж фази Молодика (нового місяця), він шикується в одну лінію із Землею та Сонцем, що створює умови для сонячного затемнення.

Це астрономічне явище спостерігається, коли Сонце, Місяць і Земля розташовуються на одній лінії на орбіті Місяця, завдяки чому Місяць виглядає так, ніби він за розмірами "наздогнав" Сонце.

Сонце в 400 разів перевищує діаметр Місяця, а також перебуває в 400 разів далі від Землі. Оскільки потужні Сонячні промені зникають, його найвіддаленіша оболонка, відома як сонячна корона, стає видимою неозброєному оку та створює вогняне кільце довкола місячного диску.

Найтемніша частина місячної тіні - так звана "умбра", або тіньовий конус - спричиняє абсолютне сонячне затемнення. Світліша частина - т.з. "пенумбра", або напівтемрява - це місце, де сонячне світло лише поглинається частково, що призводить до часткового затемнення.

Як безпечно спостерігати затемнення?

Сонячні промені настільки потужні, що ми відчуваємо їхнє тепло за 150 мільйонів кілометрів, і саме через це занадто довге споглядання Сонця може пошкодити очі.

Ультрафіолетове проміння (UV) проникає на сітківку ока та випалює світлочутливі елементи. А, оскільки, у сітківці немає больових рецепторів, споглядання Сонця може непомітно призвести до постійного помутніння в очах або до втрати зору.

Шкільний округ Пенсильванії навіть скасував канікули під час сонячного затемнення навіть скасував канікули через побоювання, що учні можуть пошкодити собі зір, дивлячись на Сонце.

Науковці застерігають: дивитися на затемнення слід лише у захисних окулярах, які блокують 99,9% сонячного проміння, або у бінокль зі спеціальним сонячним фільтром.

Але окуляри можна скинути під час фази повного затемнення, в момент, коли Сонце повністю закрите. Тоді можна побачити вогняне кільце, ту саму корону навколо Сонця, яка сяє з-поза чорного диску Місяця, а також яскраву зірку Регул, яка знаходиться поблизу.

За ідеальних умов, можна також побачити Юпітер, Марс, Венеру та Меркурій.

Де побачити затемнення?

У зоні повного затемнення проживає близько 12 мільйонів людей. Це 112-кілометрова смуга землі, що простягається між штатами Орегон та Південна Кароліна, де Місяць повністю затулить Сонце, і день стане ніччю.

Ще 18 мільйонів людей можуть швидко доїхати туди, звідки затемнення буде видно. Водночас, ще 500 мільйонів людей матимуть змогу мигцем глянути на часткове затемнення з інших куточків Сполучених Штатів, Канади, Мексики, з деяких регіонів Південної Америки та північно-західної Європи.

Передбачається, що початок повного затемнення припаде на 10:16 за місцевим часом на мисі Гавемент Пойнт у штаті Орегон. Це 17:16 за Гринвічем та 20:16 за Київським часом. Далі воно піде через штати Айдахо, Вайомінг, Небраска, Північна Кароліна, Джорджія та Південна Кароліна, де і закінчиться о 14:48 за місцевим часом (18:48 за Гринвічем, 21:48 за Київським часом).

Але насправді небесне шоу почнеться значно раніше - споглядачі в Орегоні насолоджуватимуться частковим сонячним затемненням ще з 09:05 за місцевим часом (19:05 за Києвом).

Звідки найкраще видно?

На який час кожне окреме місце на смузі повного сонячного затемнення зануриться в цілковиту темряву, залежить від швидкості руху тіні.

Для тих, хто спостерігатиме це явище на межі смуги, повне затемнення буде коротшим. Наприклад, ті, хто стоятимуть на самому краєчку смуги, зможуть побачити лише кілька секунд темряви.

Крихітне містечко Карбондейл, штат Іллінойс, перебуватиме у повній темряві найдовше - приблизно дві хвилини та 41 секунду.

Але навіть у найвигідніших для споглядання затемнення місцях усе залежатиме від погоди та ясності неба.

Як спостерігати за сонячним затемненням онлайн?

Якщо у вас для споглядання за сонячним затемненням надто хмарно, або ви не зможете вийти на вулицю, BBC транслюватиме піднебесне шоу на своїй сторінці у Facebook. На ваші питання відповідатиме Бен Річ із Королівського Астрономічного товариства.

Nasa транслюватиме подію наживо на своїй вебсторінці, у Facebook, Periscope, Twitter, UStream, NASA TV, а також на каналі NASA на YouTube.

Студенти з проекту Eclipse Ballooning Project, група з учнів старших класів, коледжів, студентів, університетів та науковців NASA, планують встановити 57 камер відеоспостереження на метеорологічних зондах для спостереження на великій висоті.

Водночас, під'єднана до інтернету телескопічна служба, Slooh, яка є партнером обсерваторій по всьому світу, транслюватиме подію з телескопа у Стенлі, Айдахо, який знаходиться прямісінько на смузі повного сонячного затемнення.

Як поводитимуться тварини?

Як свідчать спостереження, деякі тварини, налякані різкою зміною освітлення та температури, змінюють свою поведінку під час сонячного затемнення.

Сови можуть почати кричати, цвіркуни - скрекотати, а пташки - вкладатися спати.

Проте багато таких спостережень ґрунтуються на розповідях людей і не підтверджені науково. Тому важко сказати точно, як саме поводитимуться ті чи інші тварини у таких обставинах.

Дослідження, опубліковане 1998 року в науковому виданні Journal of Fish Biology, виявило, що риби, які ведуть денний спосіб життя, під час фази повного затемнення ховалися в рифах біля Галапагосів, тоді як нічні риби навпаки виявляли активність.

Спостереження за павуками-кругопрядами під час затемнення 1991 року показало, що комахи, які руйнували своє павутиння під час фази повного затемнення, починали плести його знову, щойно сонце з'являлося.

Даг Дункан, астроном з Університету Колорадо-Болдер, розповідає, як під час сонячного затемнення 1994 року в Болівії він несподівано побачив стадо лам, яке зникло одразу після повернення денного світла.

Дункан, який був свідком 10 повних сонячних затемнень, також згадує, як одного разу біля Галапагосів на поверхню моря випливла згая китів та дельфінів.

Як поводитимуться домашні улюбленці?

Звичайні домашні тварини, як-от кішки та собаки, живуть за біологічним годинником. Затемнення, швидше за все, не вплине на них.

Оскільки це явище дуже швидкоплинне, воно може лише спантеличити їх на кілька хвилин.

1932 року Бостонське товариство природної історії спостерігав за поведінкою тварин під час повного сонячного затемнення, яке тривало 10 хвилин. Науковці виявили, що половина досліджуваних собак були налякані.

Коли чекати наступного сонячного затемнення?

Оскільки сонячні затемнення трапляються орієнтовно кожні півтора року, наступне - очікується 2 липня 2019 року. Його можна буде спостерігати над південною частиною Тихого океану, і воно частково торкнеться Чилі та Аргентини.

За прогнозами, наступне повне сонячне затемнення на території США буде 8 квітня 2024 року. Воно простягнеться від Техасу до штату Мен.

А в Україні - 21 червня 2020 року.

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