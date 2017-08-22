Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера

22.08.17 13:29Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

Уолберг за год заработал 68 миллионов долларов

Американский актер Марк Уолберг назван самым высокооплачиваемым актером 2017 года по версии журнала Forbes. За год Уолберг заработал 68 миллионов долларов, большую часть – благодаря фильмам "Здравствуй, папа, Новый год! 2" и "Трансформеры: Последний рыцарь", передает КорреспонденТ.net

На втором месте оказался Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, заработавший на перезапусках "Спасателей Малибу" и "Джуманджи", а также на сериале "Футболисты" 65 миллионов долларов.

На третьей строчке расположился Вин Дизель с 54,5 миллиона долларов. Доходы актеру принесли, в частности, съемки в восьмой части "Форсажа" и третьем фильме франшизы "Три икса", а также озвучивание персонажа Грута в сиквеле "Стражей Галактики".

В первую десятку также вошли Адам Сэндлер (50,5 миллиона долларов), Джеки Чан (49 миллионов), Роберт Дауни-младший (48 миллионов), Том Круз (43 миллиона) и три болливудских актера — Шахрукх Кхан (38 миллионов), Салман Кхан (37 миллионов) и Акшай Кумар (35,5 миллиона).

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