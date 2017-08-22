Порошенко открыл мост в Изюме

22.08.17 15:24Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Мост через Северский Донец пережил капитальный ремонт.

Президент Украины Петр Порошенко открыл мост через Северский Донец в Изюме Харьковской области. Об этом сообщает 112 Украина.

По его словам, после капитального ремонта мост сможет выдержать вес в 30 тонн.

"Де-факто это новый мост. Раньше даже человек, когда шел, смотрел под ноги, а уж грузовик пропустить через мост было очень опасно. Сегодня 30 тонн – пожалуйста, езжай. За счет чего финансировались эти траты? 13 млн – за счет средств госбюджета, которые были предусмотрены на дорожное строительство. 7 млн – за счет таможенного эксперимента (средства которые не дали украсть на таможне и направили на строительство дороги). И чуть более 2 млн – местный бюджет", – сказал Порошенко.

Кроме этого, президент подчеркнул, что дорога Харьков–Изюм–Славянск должна быть среди приоритетов в Украине.

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