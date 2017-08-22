Почему Крым российский на картах Google

22.08.17 20:34Сколько просмотров этой статьи80Сколько комментариев этой статьи0

Огромное количество людей до сих пор пользуются русским языком, выставляют российские интерфейсы, а затем выдвигают какие-то претензии к Google

«Меня часто спрашивают: почему у меня на карте Крым — русский? А почему у меня только российские сайты вылезают в поиске? Все просто. Надо зайти в настройки и поставить страна — «Украина», язык — «украинский». Если вы поставите «Украина и украинский язык», у вас и Крым на картах будет украинским», — отметил Шоломко. Впрочем, если поставить в настройках Россию и русский язык, «Карты Google» не обязательно будут показывать Крым российским, ведь, по словам директора украинского офиса Google, все «немного сложнее».

«Надо быть в России, иметь русский интерфейс, заходить на Google.ru, вот там Крым будет российским. Но это вопрос не ко мне, а к русским. У них по закону так должно быть. Альтернативы нет, — разъяснил Шоломко.

«К чему я все это говорю? Не Google должен говорить украинцам, что надо пользоваться украинским языком. Хотите получать украинский контент, быть частью украинского Интернета? Ставьте в настройках: Украина и украинский язык», — подчеркнул он

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