В Индии суд лишил мусульман права мгновенно разводиться с женами

22.08.17 21:05Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Несмотря на то, что о тройном талаке нет упоминаний в Коране и сунне пророка Мухаммеда, эта практика существует достаточно давно

Верховный суд Индии постановил отменить практику так называемого «мгновенного развода» мусульман, назвав ее противоречащей конституции.

Практика, за отмену которой выступали активисты по защите прав женщин, названа противоречащей исламу.

Индия — одна из немногих стран мира, где мусульманин может развестись с женой в течение нескольких минут, произнеся слово «талак» (развод на арабском языке) три раза.

Во многих мусульманских странах подобная практика запрещена.

Решение суда было принято в ответ на иски, оспаривавшие этот обычай. Иски были поданы пятью женщинами-мусульманками, имеющими опыт такого развода, и представителями двух правозащитных групп.

«Женщины-мусульманки в Индии страдают в течение последних 70 лет. Это исторический день для нас, но не окончание нашей истории. Не могу даже передать вам, как много индийских женщин поддерживало нас», — поделилась с журналистами одна из активисток Закия Соман.

За последние годы в Индии было много случаев тройного талака, когда мужья объявляли своим женам о разводе трижды. При этом необязательно это делать лично — достаточно было лишь письма, смс-сообщения или звонка по телефону.

Несмотря на то, что о тройном талаке нет упоминаний в Коране и сунне пророка Мухаммеда, эта практика существует достаточно давно. Исследователи ислама говорят, что в Коране содержитсся четкое объяснение процедуры развода — «О Пророк! Когда вы даете женам развод, то разводитесь в течение установленного срока, ведите счет этому сроку и бойтесь Аллаха, вашего Господа».

По данным правозащитников, в некоторых исламских государствах, например, в Пакистане и Бангладеш, запретили тройной талак, но в Индии эта практика существует на фоне отсутствия универсального законодательства о семье и браке, применимого к каждому гражданину страны. В решении суда практика тройного талака названа «противоречащей главным принципам ислама и статье 14 конституции страны, гарантирующей равноправие».

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