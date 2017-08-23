Назван лучший фильм-комедия всех времен

23.08.17 11:35Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Рейтинг был составлен по результатам опроса 253 известных кинокритиков из 52 стран мира

Картина «В джазе только девушки» названа лучшей комедией всех времен. Полный список из 100 кинолент опубликован на сайте портала.

Это замечательная криминально юмористическая комедия вышедшая на широкие экраны в 1959 году. Один из самых запоминающихся фильмов с участием главной блондинки Голливуда — Мэрилин Монро и знаменитые Тони Кертис и Джек Леммон. Также этот фильм стал венцом в творчестве знаменитого американского режиссёра Билла Уайлдера.

На втором месте картина «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика.

Третью строчку занял фильм «Энни Холл» Вуди Аллена.

В первую десятку также вошли «День сурка», «Утиный суп», «Житие Брайана по Монти Пайтон», «Аэроплан», «Время развлечений», «Это Spinal Tap» и «Генерал».

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