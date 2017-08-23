09.08.17 18:395720
1069 танцующих роботов из Китая попали в Книгу рекордов Гиннеса (видео)
|23.08.17 12:48
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Несмотря на то, что мероприятие с танцующими роботами прошло не совсем гладко, предыдущий мировой рекорд был побит
Несмотря на то, что мероприятие с танцующими роботами прошло не совсем гладко, предыдущий мировой рекорд был побит
Как известно, Китай претендует на статус мирового центра робототехники. Чтобы соответствовать этому званию, местные компании часто демонстрируют свои достижении в области технологий.
Вот и компания WL Intelligent Technology решила установить новый мировой рекорд по синхронным танцам в исполнении роботов. На официальном сайте Книги рекордов Гиннеса говорится, что китайцы добились успеха.
Сообщается, что в танцевальном шоу, которое состоялось в городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, поучаствовали 1069 роботов. Разработчики WL Intelligent Technology запрограммировали их на выполнение синхронных хореографических движений с помощью единой системы управления.
В целом мероприятие оказалось удачным, но не обошлось без определенных шероховатостей. К примеру, несколько роботов не смогли устоять на ногах и упали на землю. Хотя они продолжили свой танец, их не учитывали в финальном зачете. Но все же предыдущий рекорд удалось побить.