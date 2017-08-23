1069 танцующих роботов из Китая попали в Книгу рекордов Гиннеса (видео)

Несмотря на то, что мероприятие с танцующими роботами прошло не совсем гладко, предыдущий мировой рекорд был побит

Как известно, Китай претендует на статус мирового центра робототехники. Чтобы соответствовать этому званию, местные компании часто демонстрируют свои достижении в области технологий.

Вот и компания WL Intelligent Technology решила установить новый мировой рекорд по синхронным танцам в исполнении роботов. На официальном сайте Книги рекордов Гиннеса говорится, что китайцы добились успеха.

Сообщается, что в танцевальном шоу, которое состоялось в городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, поучаствовали 1069 роботов. Разработчики WL Intelligent Technology запрограммировали их на выполнение синхронных хореографических движений с помощью единой системы управления.

В целом мероприятие оказалось удачным, но не обошлось без определенных шероховатостей. К примеру, несколько роботов не смогли устоять на ногах и упали на землю. Хотя они продолжили свой танец, их не учитывали в финальном зачете. Но все же предыдущий рекорд удалось побить.