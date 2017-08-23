Николаевский актер Крутоголов хотел прыгнуть с моста, но передумал

23.08.17 15:50Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Сейчас в «Дизель Студио» работают над новым сериалом. По сценарию один из героев в исполнении актера Егора Крутоголова поддался на уговоры сына прыгнуть с моста ради крутого видео, которым можно будет хвастаться среди друзей.

На съемках сцены бейсджампинга, которые проходили на рыболовном мосту, и действительно собирались снять самого Крутоголова: даже пригласили инструкторов и привезли необходимое оборудование, передает Новостной Николаев.

Но после долгих споров и переговоров с актером продюсеры все же решили его здоровьем не рисковать – пригласили дублера.

«Я не являюсь сторонником неоправданного риска, – признался Егор после съемок. – Человеку с таким весом, как у меня, лучше воздержаться от бейсджампинга. Не уверен, что снаряжение выдержит такую ​​нагрузку. Меня не привлекают такие виды развлечений. А вот погонять на машине – это мое. Хотя я не боюсь высоты. Вжившись в роль своего героя, пережил весь спектр эмоций, стоя на краю моста и представляя прыжок. Страха не было, только здоровое чувство самосохранения», – прокомментировал актер.

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