В Николаеве эпатажный пенсионер вышел на Соборную с очередным плакатом

Николаевский пенсионер Анатолий Ильченко не преминул заявить властям о себе в День Флага, который сегодня пышно отметили в городе.

Анатолий Ильченко, известный в Николаеве своими резкими высказываниями в адрес представителей как предыдущей, так и нынешней власти, вышел сегодня на праздник с плакатом, на котором было написано: "Будували державу, а вийшов дурдом", передает БлинКом.

То есть, без каких-либо оскорблений в адрес конкретных персон, чему ранее Ильченко отдавал предпочтение.

Ильченко стал с этим плакатом на ул. Адмиральской, лицом к площади Соборной, где собрался на торжество весь «политбомонд» города и области.

Правда, ни на на него, ни на его плакат никакой реакции от представителей власти не последовало. То ли привыкли, то ли предпочли не портить себе праздник выяснениями и объяснениями с пенсионером, о котором знают даже в Киеве.