В Николаеве эпатажный пенсионер вышел на Соборную с очередным плакатом

23.08.17 16:28Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский пенсионер Анатолий Ильченко не преминул заявить властям о себе в День Флага, который сегодня пышно отметили в городе.

Анатолий Ильченко, известный в Николаеве своими резкими высказываниями в адрес представителей как предыдущей, так и нынешней власти, вышел сегодня на праздник с плакатом, на котором было написано: "Будували державу, а вийшов дурдом", передает БлинКом.

То есть, без каких-либо оскорблений в адрес конкретных персон, чему ранее Ильченко отдавал предпочтение.

Ильченко стал с этим плакатом на ул. Адмиральской, лицом к площади Соборной, где собрался на торжество весь «политбомонд» города и области.

Правда, ни на на него, ни на его плакат никакой реакции от представителей власти не последовало. То ли привыкли, то ли предпочли не портить себе праздник выяснениями и объяснениями с пенсионером, о котором знают даже в Киеве.

Похожие новости

26.07.17 17:27В Николаеве троллейбус сбил пенсионера и протащил его по дороге

28.06.17 20:42В Ночь на Купала николаевцам обещают незабываемую мистерию

11.05.17 20:27В Николаеве водитель сбил пенсионера

10.05.17 10:18Николаевский зоопарк зовет горожан отметить экзотический праздник Мацури

21.04.17 21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Среда, 23.08.2017

Закругление верхнее-левое

18:10Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

17:57Десять років не було і більше не буде: У Миколаєві хочуть геть зрізати труби гарячої води

17:48Как в Николаеве получить правовую помощь бесплатно

17:35Вниманию автовладельцев: на Ингульском мосту идут ремонтные работы

17:22"Юный карась": Поплавский повеселил сеть фотографией с отдыха

17:11В Николаеве контролеров учили проверять электронные билеты

16:55В работе Facebook произошел сбой

16:40Начальником Управления транспорта в Николаеве может стать одиозный одесский экс-прокурор

16:28В Николаеве эпатажный пенсионер вышел на Соборную с очередным плакатом

16:15Во сколько украинцам обойдутся запасы на зиму: продуктовый набор подорожал на 25%

16:02Три правила, которые не имеют права нарушать принц Уильям и Кейт Миддлтон

15:50Николаевский актер Крутоголов хотел прыгнуть с моста, но передумал

15:36Молодь Миколаївщини запрошують взяти участь у фіналі Студреспубліки

15:24Кличко: Могу сказать, что я успешно завершил карьеру

15:12Какие продукты можно есть на ночь: советы диетологов

14:58Шпажистки принесли Украине шестую золотую медаль Универсиады

14:46В День Независимости николаевцев зовут посетить яркое конно-спортивное шоу

14:30Сєнкевич запропонував побудувати в Миколаєві патронний завод

13:50Украинские боксеры успешно добрались в Германию на чемпионат мира

13:00В Украине упало производство водки и пива

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.08.17 18:395720

Центр реабилитации приглашает на оздоровление

09.08.17 18:593860

Мобильную связь хотят сделать по паспортам

09.08.17 19:153860

Тройное ДТП в центре Николаева

09.08.17 19:303740

В Финляндии загадочно исчезли 37 украинцев

Самые читаемые

17.08.17 20:0518990

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

10.08.17 12:116770

Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням

10.08.17 07:576530

В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

10.08.17 10:596430

Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама