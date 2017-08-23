В Николаеве на День города выступит группа «Ляпис 98»

В Николаеве на День города, 16 сентября, выступит группа «Ляпис 98».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Организацией мероприятия занимается комитет, который возглавил лично мэр города Александр Сенкевич. Городской голова сказал, что подробностей программы ко Дню города он точно не помнит, но рассказал о главном исполнителе на концерте.

В подробностях не помню, но будет у нас в пятницу, 15 сентября, торжественная сессия в театре имени Чкалова. А 16 августа будет вечерний концерт, на концерте будет звезда.

Зайдите на сайт Ляписа Трубецкого и увидите, какая будет группа, – отметил Сенкевич.

Информацию о выступлении группы «Ляпис 98» в Николаеве на День города подтвердил их продюсер Антон Азизбекян.