Николаевский зоопарк готовится встречать жирафов

Сегодня Николаевский зоопарк посетил Энди Блю, главный менеджер зоопарков и сафари-парков Сан-Диего, по праву считающихся одними из лучших зоопарков и сафари-парков мира.

Об этом сообщили работники зоопарка, передает Миколаївська правда.

По их словам, гость «…с интересом ознакомился с коллекцией и экспозициями Николаевского зоопарка. Нам было очень приятно услышать высокую оценку построенного нами помещения для содержания жирафов. По его словам это одно из лучших помещений для этих животных, которые он видел в мире. Ждем решения координатора ЕАЗА, который должен указать, откуда мы должны получить жирафов».