Николаевский зоопарк готовится встречать жирафов

23.08.17 18:50Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня Николаевский зоопарк посетил Энди Блю, главный менеджер зоопарков и сафари-парков Сан-Диего, по праву считающихся одними из лучших зоопарков и сафари-парков мира.

Об этом сообщили работники зоопарка, передает Миколаївська правда.

По их словам, гость «…с интересом ознакомился с коллекцией и экспозициями Николаевского зоопарка. Нам было очень приятно услышать высокую оценку построенного нами помещения для содержания жирафов. По его словам это одно из лучших помещений для этих животных, которые он видел в мире. Ждем решения координатора ЕАЗА, который должен указать, откуда мы должны получить жирафов».

Похожие новости

16.08.17 10:48Завтра Николаевщину с рабочим визитом посетит премьер-министр Украины Владимир Гройсман

15.08.17 13:16Гройсман вскоре посетит Николаев

22.06.17 20:58Гройсман поддержал возобновление работы завода имени 61 коммунара

21.02.17 11:28Чиновник из Литвы рекомендовал городу Николаеву участвовать в конкурсе «Молодежная столица Европы»

12.01.17 10:43Сегодня Порошенко посетит с рабочим визитом Одесскую и Николаевскую области

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Среда, 23.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00В аэропорту "Николаев" политбомонд отпраздновал ремонт взлетной полосы

20:45Германия досрочно вернула в страну половину золотого запаса

20:30В Николаеве пройдет семинар по медитации

20:17На Донбассе договорились о прекращении огня

20:04По факту «минирования» николаевского «Экватора» начато уголовное производство

19:52Синоптик рассказала о погоде на День Независимости

19:38НБУ отменил последние ограничения на снятие наличных

19:27Кинокритики назвали 100 лучших комедий всех времен

19:18В Николаеве женщина-сутенер хотела сбежать в Крым

19:04Появится еще один парк. Военно-промышленный

18:50Николаевский зоопарк готовится встречать жирафов

18:38В Николаеве на День города выступит группа «Ляпис 98»

18:24На Пушкинском кольце столкнулись седельный тягач и «Мерседес» — на проспекте огромная пробка

18:10Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

17:57Десять років не було і більше не буде: У Миколаєві хочуть геть зрізати труби гарячої води

17:48Как в Николаеве получить правовую помощь бесплатно

17:35Вниманию автовладельцев: на Ингульском мосту идут ремонтные работы

17:22"Юный карась": Поплавский повеселил сеть фотографией с отдыха

17:11В Николаеве контролеров учили проверять электронные билеты

16:55В работе Facebook произошел сбой

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.08.17 07:576580

В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

10.08.17 08:134020

Генштаб показал репетицию парада на 24 августа

10.08.17 08:293880

Канадська компанія має намір інвестувати в розвиток сонячної енергетики та енергетичної сфери Миколаївщини

10.08.17 08:384100

Выпуск автомобилей в Украине воскресает — эксперты

Самые читаемые

17.08.17 20:0519360

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

10.08.17 12:116800

Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням

10.08.17 07:576580

В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

10.08.17 10:596470

Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама