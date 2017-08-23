Кинокритики назвали 100 лучших комедий всех времен

23.08.17 19:27Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Возглавляет список голливудская классика 1959 года.

BBC Culture опросило 253 кинокритиков и на основании их мнений составило рейтинг 100 самых лучших комедий, снятых за всю историю существования кинематографа. Возглавляет список голливудская классика 1959 года – "В джазе только девушки" с Мэрилин Монро, в свое время получившая "Оскар" и еще пять номинаций.

Главная Новости культуры Новости про звезд Кинокритики назвали 100 лучших комедий всех времен Сегодня, 19:00 Просмотров: 386 1
Возглавляет список голливудская классика 1959 года Кадр из фильма «В джазе только девушки» Кадр из фильма «В джазе только девушки» BBC Culture опросило 253 кинокритиков и на основании их мнений составило рейтинг 100 самых лучших комедий, снятых за всю историю существования кинематографа. Возглавляет список голливудская классика 1959 года – "В джазе только девушки" с Мэрилин Монро, в свое время получившая "Оскар" и еще пять номинаций. В опросе BBC Culture приняли участие 253 кинокритика – 118 женщин и 135 мужчин – из 52 разных стран с 6 континентов; всех участников опроса просили назвать 10 лучших комедий всех времен – вне зависимости от того, в какой стране картины были сняты. В итоге топ 10, по версии BBC Culture и 253 профессиональных экспертов кино, выглядит так:

  1. "Паровоз Генерал" (1926)

  2. "Это Spinal Tap" (1984)

  3. "Время развлечений" (1967)

  4. "Аэроплан" (1980)

  5. "Житие Брайана по Монти Пайтон" (1979)

  6. "Утиный суп" (1933)

  7. "День сурка" (1993)

  8. "Энни Холл" (1977)

  9. "Доктор Стрейнджлав, или как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (1964)

  10. "В джазе только девушки" (1959)

Самое интересное заключается в том, что в ТОП-10 нет ни одной комедии, снятой после 1993 года. Полностью список из 100 лучших комедий всех времен можно посмотреть на сайте BBC.

Похожие новости

23.08.17 11:35Назван лучший фильм-комедия всех времен

18.04.17 18:53В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

05.03.12 15:01Рейтинг Януковича на 0,3% выше, чем у Тимошенко, - опрос

18.08.11 22:16Янукович в третий раз стал самым влиятельным украинцем

30.12.10 08:03ТОП-10 самых сексуальных политиков

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Среда, 23.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00В аэропорту "Николаев" политбомонд отпраздновал ремонт взлетной полосы

20:45Германия досрочно вернула в страну половину золотого запаса

20:30В Николаеве пройдет семинар по медитации

20:17На Донбассе договорились о прекращении огня

20:04По факту «минирования» николаевского «Экватора» начато уголовное производство

19:52Синоптик рассказала о погоде на День Независимости

19:38НБУ отменил последние ограничения на снятие наличных

19:27Кинокритики назвали 100 лучших комедий всех времен

19:18В Николаеве женщина-сутенер хотела сбежать в Крым

19:04Появится еще один парк. Военно-промышленный

18:50Николаевский зоопарк готовится встречать жирафов

18:38В Николаеве на День города выступит группа «Ляпис 98»

18:24На Пушкинском кольце столкнулись седельный тягач и «Мерседес» — на проспекте огромная пробка

18:10Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

17:57Десять років не було і більше не буде: У Миколаєві хочуть геть зрізати труби гарячої води

17:48Как в Николаеве получить правовую помощь бесплатно

17:35Вниманию автовладельцев: на Ингульском мосту идут ремонтные работы

17:22"Юный карась": Поплавский повеселил сеть фотографией с отдыха

17:11В Николаеве контролеров учили проверять электронные билеты

16:55В работе Facebook произошел сбой

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.08.17 07:576580

В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

10.08.17 08:134020

Генштаб показал репетицию парада на 24 августа

10.08.17 08:293880

Канадська компанія має намір інвестувати в розвиток сонячної енергетики та енергетичної сфери Миколаївщини

10.08.17 08:384100

Выпуск автомобилей в Украине воскресает — эксперты

Самые читаемые

17.08.17 20:0519360

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

10.08.17 12:116800

Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням

10.08.17 07:576580

В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

10.08.17 10:596470

Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама