У Миколаєві оберуть кращих підприємців

|24.08.17 10:55
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Розпочато прийом документів з міського конкурсу «Кращий підприємець року міста Миколаєва».
Обов’язковою умовою для участі в Конкурсі є надання суб’єктами малого і середнього підприємництва м. Миколаєва достовірної та повної інформації щодо здійснюваної діяльності, повідомляє Миколаївська правда.
Разом із заявою до конкурсу подаються матеріали відповідно до додатку.
Відбір буде відбуватись за такими номінаціями у Конкурсі:
— «Кращий підприємець року у сфері виробництва»;
— «Кращий підприємець року у сфері торгівлі»;
— «Кращий підприємець року у сфері транспорту та зв?язку»;
— «Кращий підприємець року у сфері побутових послуг»;
— «Кращий підприємець року у сфері медичних послуг»;
— «Кращий підприємець року у сфері комунальних послуг»;
— «Кращий підприємець року у сфері громадського харчування»;
— «Кращий підприємець року у сфері туристичних послуг»;
— «Кращий підприємець року у сфері інформаційних послуг»;
— «Кращий підприємець року у сфері інновацій»;
— «Кращий підприємець року у соціальній галузі»;
— «Молодий підприємець року»;
— «Меценат року».
Пропозиції для участі у Конкурсі можуть надаватися керівником підприємства, фізичними особами-підприємцями у вигляді заяви та відповідних матеріалів із зазначеними номінаціями на адресу конкурсної комісії за адресою: м.Миколаїв, вул. Адміральська, 20, каб. 554.
Збір пропозицій щодо номінантів на конкурс проводиться з 21 серпня по 28 серпня 2017 року.
За більш детальною інформацією звертатись до департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради: (37-43-97, 37-20-37).