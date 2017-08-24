У Миколаєві оберуть кращих підприємців

Розпочато прийом документів з міського конкурсу «Кращий підприємець року міста Миколаєва».

Обов’язковою умовою для участі в Конкурсі є надання суб’єктами малого і середнього підприємництва м. Миколаєва достовірної та повної інформації щодо здійснюваної діяльності, повідомляє Миколаївська правда.

Разом із заявою до конкурсу подаються матеріали відповідно до додатку.

Відбір буде відбуватись за такими номінаціями у Конкурсі:

— «Кращий підприємець року у сфері виробництва»;

— «Кращий підприємець року у сфері торгівлі»;

— «Кращий підприємець року у сфері транспорту та зв?язку»;

— «Кращий підприємець року у сфері побутових послуг»;

— «Кращий підприємець року у сфері медичних послуг»;

— «Кращий підприємець року у сфері комунальних послуг»;

— «Кращий підприємець року у сфері громадського харчування»;

— «Кращий підприємець року у сфері туристичних послуг»;

— «Кращий підприємець року у сфері інформаційних послуг»;

— «Кращий підприємець року у сфері інновацій»;

— «Кращий підприємець року у соціальній галузі»;

— «Молодий підприємець року»;

— «Меценат року».

Пропозиції для участі у Конкурсі можуть надаватися керівником підприємства, фізичними особами-підприємцями у вигляді заяви та відповідних матеріалів із зазначеними номінаціями на адресу конкурсної комісії за адресою: м.Миколаїв, вул. Адміральська, 20, каб. 554.

Збір пропозицій щодо номінантів на конкурс проводиться з 21 серпня по 28 серпня 2017 року.

За більш детальною інформацією звертатись до департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради: (37-43-97, 37-20-37).