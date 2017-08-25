11.08.17 10:255850
Правила успеха от известных людей: Тед Тернер
|25.08.17 08:03
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Основатель круглосуточного новостного канала CNN говорит, что выбрал предпринимательство, поскольку это дает мне возможность самоутвердиться.
Основатель круглосуточного новостного канала CNN говорит, что выбрал предпринимательство, поскольку это дает мне возможность самоутвердиться.
Жизнь — игра, а деньги — способ вести счет.
Если двигаться так же, как все, очень трудно вырваться вперед — нужно быть быстрее.
Я выбрал предпринимательство, поскольку это дает мне возможность самоутвердиться.
Никогда не теряйте мужества и никогда не бросайте начатого. Пока ты не сдался — ты не побежден.
Жизнь такая, какой ты сам ее делаешь. И, если считать, что ты в порядке, то ты в порядке: все — у тебя в голове.
Бизнес — как шахматная игра. Ты должен обдумывать несколько ходов вперед. Большинство людей этого не делают.
Лучший совет — никогда ничего не делать. У вас никогда не будет неприятностей, если вы ничего не будете делать. Но в таком случае вы ничего и не достигнете.
Я повторял себе с раннего детства: "Хочу быть властелином мира!". Емкая и точная формулировка помогала мне жить по-крупному, не размениваясь на мелочи.
Когда меня спрашивают, доволен ли я своей профессией, я обычно отвечаю: в дни, когда объем продаж перевешивает груз проблем, я просто обожаю свою работу.
Быть предпринимателем и создавать новые фирмы и предприятия похоже на воспитание детей: на это уходит гораздо больше времени и сил, чем представлялось вначале, но оставить это занятие чрезвычайно трудно и больно.