Правила успеха от известных людей: Тед Тернер

25.08.17 08:03Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Основатель круглосуточного новостного канала CNN говорит, что выбрал предпринимательство, поскольку это дает мне возможность самоутвердиться.

Жизнь — игра, а деньги — способ вести счет.

Если двигаться так же, как все, очень трудно вырваться вперед — нужно быть быстрее.

Я выбрал предпринимательство, поскольку это дает мне возможность самоутвердиться.

Никогда не теряйте мужества и никогда не бросайте начатого. Пока ты не сдался — ты не побежден.

Жизнь такая, какой ты сам ее делаешь. И, если считать, что ты в порядке, то ты в порядке: все — у тебя в голове.

Бизнес — как шахматная игра. Ты должен обдумывать несколько ходов вперед. Большинство людей этого не делают.

Лучший совет — никогда ничего не делать. У вас никогда не будет неприятностей, если вы ничего не будете делать. Но в таком случае вы ничего и не достигнете.

Я повторял себе с раннего детства: "Хочу быть властелином мира!". Емкая и точная формулировка помогала мне жить по-крупному, не размениваясь на мелочи.

Когда меня спрашивают, доволен ли я своей профессией, я обычно отвечаю: в дни, когда объем продаж перевешивает груз проблем, я просто обожаю свою работу.

Быть предпринимателем и создавать новые фирмы и предприятия похоже на воспитание детей: на это уходит гораздо больше времени и сил, чем представлялось вначале, но оставить это занятие чрезвычайно трудно и больно.

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