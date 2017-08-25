Google поможет пользователям распознать депрессию

25.08.17 10:03Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

Такая психологическая помощь будет доступна только в США.

Американская версия поисковика Google будет предлагать пройти "тест на депрессию" тем пользователям, которые вводят в строке поиска слово "депрессия".

Это совместный проект компании Google и американского Национального альянса психических заболеваний (Nami), который направлен на то, чтобы помочь пользователям, находящимся в состоянии депрессии, как можно раньше заподозрить у себя это психическое расстройство и обратиться к врачу.

Такая психологическая помощь будет доступна только в США: пользователям, которые ищут информацию о депрессии, Google будет предлагать ответить на ряд вопросов, чтобы понять, есть ли повод для беспокойства.

Тем не менее, как подчеркивают в Nami, заполнение опросного листа нельзя рассматривать как замену полноценной диагностики, которую проводит врач.

Ссылка на тест будет появляться в "панели знаний", которая при поиске в Google располагается под поисковой строкой и над всеми результатами поиска. Чаще всего в "панель знаний" попадают материалы Википедии.

В Google отметили, что поисковик не будет "запоминать" результаты тестов пользователей и не будет использовать эту информацию при составлении выборки контекстной рекламы.

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