Немецкий союз секс-индустрии ввел знак качества для борделей

25.08.17 10:15Сколько просмотров этой статьи20Сколько комментариев этой статьи0

Союз работников секс-индустрии Германии будет присуждать борделям от одной до шести золотых корон.

Немецкий федеральный союз работников секс-индустрии внедряет собственный знак качества в виде золотой короны. Согласно заявлению, союз намерен проверять работу борделей и присуждать им от одной до шести корон, передает КорреспонденТ.net

Члены объединения намерены, в первую очередь, оценить, соответствуют ли условия работы законодательным нормам. В частности, от владельцев борделей требуется четкое дистанцирование от насилия, принуждений и криминала.

На втором этапе союз работников секс-индустрии собирается оценивать организацию рабочего пространства, внешний вид борделей и внутренний дизайн, а также разнообразие и качество эротических услуг. На третьем этапе союз планирует привлечь сторонний институт для внешнего аудита собственной оценки качества.

Отметим, проституция легализована в Германии с 2002 года, однако точной статистики о том, сколько человек задействованы в этой индустрии, нет. Между тем государство со своей стороны также следит за этой сферой общественной жизни. В частности, в июле текущего года вступил в силу закон о защите секс-работников, который предписывает, например, регулярные медосмотры, а также установку "тревожных кнопок" во всех комнатах в борделях.

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