25 интересных фактов о Франции

У каждой страны есть свои стереотипы и традиции, но Франция в этом плане способна переплюнуть очень многих. Эта страна хорошо известна во всем мире своими странными причудами и традициями. Тем не менее, некоторые из них значительно раздуты и преувеличены, а другие и вовсе являются выдумкой.

Например, вино действительно очень важно для французской культуры. И хотя французы действительно наслаждаются долгими обеденными перерывами, они не совсем так ленивы, как некоторые считают. Наряду с Великобританией, это одна из наиболее быстро растущих и наиболее культурно разнообразных европейских стран. Это также самая посещаемая страна в мире с более чем 83 миллионами туристов ежегодно. От Лазурного Берега на юге к ледяным пикам Альп и зеленой холмистой местности с процветающим виноградарством, Франция определенно заслуживает посещения в любое время года.

В этой статье представлены 25 уникальных фактов о Франции, о которых стоит узнать.

Во всем Париже есть только один знак STOP

Во Франции разрешают жениться на мертвом человеке. Чтобы это сделать, Вы должны отправить запрос президенту.

Французский тост фактически не является французским. В современной форме он был создан Джозефом Френчем (отсюда и ошибочное мнение).

Луи XIX был Королем Франции… в течение 20 минут.

В Миниатюрном кафе Syrah в Париже кофе обойдется вам гораздо дороже, если вы не скажете "пожалуйста".

Номерные знаки для автомобилей были впервые введены во Франции.

Во Франции запрещено законом называть свинью Наполеоном.

Самый старый мост в Париже называют "новым мостом".

Вместе с ее зарубежными территориями, Франция покрывает 12 различных временных зон. Это больше, чем у любой другой страны в мире!

Более 200 лет, вплоть до 2012 года, женщины не имели официального права носить штаны в Париже. Этим законом все пренебрегали, и никто не следил за его соблюдением. Потому и было принято решение его упразднить.

Больше людей говорит на французском языке в Африке, чем в Европе.

Парижские таксисты платят почти 200,000 евро за свои лицензии.

Все шампанское произведено во французской области Шампань. Если оно произведено в другом месте, то это просто местный вариант игристого вина.

Среднестатистический француз спит почти 9 часов в день (8.83). Это самый высокий показатель в развитом мире.

С более чем 80 миллионами туристов каждый год, Франция — самая посещаемая страна на Земле. На втором месте находится США с 73 миллионами. Это не удивительно, ведь список достопримечательностей Франции можно дополнять бесконечно.

Франция когда-то управляла почти 10% территорий в мире.

Каждый пятый француз страдает от депрессии, что делает Францию наиболее подавленной страной на Земле.

Правительство Франции присуждает медали многодетным семьям, которые "успешно и с достоинством воспитывают своих детей".

Во время Второй мировой войны, когда Гитлер посетил Париж, французы перерезали кабели лифта на Эйфелевой башне. Если бы Гитлер захотел посетить вершину самой популярной достопримечательности Парижа, то пришлось бы подняться пешком.

Мечеть Парижа помогла евреям спастись во время Второй мировой войны, дав им мусульманские паспорта.

Между 1748 и 1772 годами картофель был вне закона во Франции.

Король Иоанн I был объявлен королем за пять месяцев до своего рождения. После рождения он прожил лишь 5 дней.

В период между 1814 и 1830 годами флаг Франции был просто белого цвета.

Конкурсы красоты для детей запрещены во Франции

Официальный девиз Парижа — "fluctuat nec mergitur". Эта латинская фраза переводится, как "плавает но не тонет".