На фреске 1937 года разглядели мобильный телефон

25.08.17 20:49Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Странное сходство с современностью заключается в том, как индеец фокусирует свое внимание на предмете – как на смартфоне

Редактор издания Motherboard Брайан Андерсон разглядел на фреске 1937 года необычную вещь, очень напоминающую современный мобильный телефон. Речь идет о работе итальянского абстракциониста Умберто Романо "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд". В настоящее время она висит в Государственном здании Содружества штата Массачусетс в Спрингфилде.

На фреске изображен английский колонист Уильям Пинчон в Северной Америке. Рядом с ним изображен индеец, смотрящий на что-то, похожее на iPhone. Естественно, в 1937 году и знать не знали о сотовых телефонах, которые появятся только спустя полвека. Однако "айфон на фреске 1937 года" сейчас одна из самых популярных тем в сети.

Среди возможных версий, что же на самом деле держит индеец в руке - зеркало, лезвие или сборник молитвенных песен. Доктор Маргарет Бручак из университета Пенсильвании отмечает, что многие предметы из быта народов Северной Америки на фреске изображены неверно, как будто художник на самом деле никогда их не видел.

ереар

Похожие новости

19.07.17 16:15В киевском метро покатался король со своей свитой (фото)

10.07.17 10:33Появилось первое детальное изображение Galaxy Note 8

07.04.17 12:08Вчера, ради «крутого» фото николаевские подростки полезли на верхушку строительного крана

05.04.17 10:14На смартфоне совершен первый голографический звонок

12.07.13 12:13Украинцы "подсели" на смартфоны и уже готовы отказаться от ТВ ради любимого гаджета

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Пятница, 25.08.2017

Закругление верхнее-левое

20:49На фреске 1937 года разглядели мобильный телефон

20:33В Кабуле возле мечети прогремел взрыв, есть жертвы

20:18Украинский олигарх передаст россиянам крымскую базу отдыха

20:10Полезные свойства и противопоказания чая каркаде

20:00Херсонец за рулем "Шкоды" сбил насмерть мопедиста в Николаевской области

19:51В Киеве провели акцию под посольством РФ

19:37В Киевэнерго сообщили о новом нападении

19:20На Донбассе разбили памятник погибшим бойцам

19:00Стало известно, сколько украинцев получают минимальную зарплату

18:40«Чтобы восстановить аэропорт, нужны деньги и смекалка» — Макарьян рассказал, как то, что стоит 2 миллиарда, сейчас строится за 100 миллионов

18:25Кобзон раскрыл место жительства Януковича

18:00Новый советник Савченко считает, что зарплата губернатора должна составлять полмиллиона гривен

17:53Бюджет на проведение дорожных работ уже превысил 20 млрд гривен, - Гройсман

17:45СМИ: Известный российский актер воюет на Донбассе

17:21За первое полугодие количество жителей в Николаеве уменьшилось на 2,5 тысячи человек

16:55У Миколаєві поліцейські затримали групу іноземних грабіжників

16:37Дноуглубительный флот в полном составе прибыл в морской порт "Южный"

16:14Япония расширяет санкции против КНДР

15:556 главных достижений Украины в 2017 году

15:41Возможно, в Николаев вернется горячее водоснабжение

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.08.17 08:033280

Штаб: Под Авдеевкой ранены четверо военных

12.08.17 08:194070

Наташа Королева потрясла ляжками и трусами

12.08.17 08:403070

Копейка утверждает, что установка подомовых газовых счетчиков - это обман николаевцев

12.08.17 08:483200

Из-за смертельной аварии на трассе Киев-Чоп образовалась многокилометровая пробка

Самые читаемые

17.08.17 20:0521720

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:006970

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:306900

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:486770

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама