На фреске 1937 года разглядели мобильный телефон

Странное сходство с современностью заключается в том, как индеец фокусирует свое внимание на предмете – как на смартфоне

Редактор издания Motherboard Брайан Андерсон разглядел на фреске 1937 года необычную вещь, очень напоминающую современный мобильный телефон. Речь идет о работе итальянского абстракциониста Умберто Романо "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд". В настоящее время она висит в Государственном здании Содружества штата Массачусетс в Спрингфилде.

На фреске изображен английский колонист Уильям Пинчон в Северной Америке. Рядом с ним изображен индеец, смотрящий на что-то, похожее на iPhone. Естественно, в 1937 году и знать не знали о сотовых телефонах, которые появятся только спустя полвека. Однако "айфон на фреске 1937 года" сейчас одна из самых популярных тем в сети.

Среди возможных версий, что же на самом деле держит индеец в руке - зеркало, лезвие или сборник молитвенных песен. Доктор Маргарет Бручак из университета Пенсильвании отмечает, что многие предметы из быта народов Северной Америки на фреске изображены неверно, как будто художник на самом деле никогда их не видел.