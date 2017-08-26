Британия начинает испытания беспилотных грузовиков

По дорогам страны будут ездить колонны из беспилотных грузовиков.

До конца 2018 года на дорогах Британии появятся небольшие колонны из беспилотных грузовиков. Как сообщило британское правительство, испытания беспилотных грузовиков проведет частная компания - Лаборатория транспортных исследований (TRL), передает КорреспонденТ.net

Колонна во время испытаний будет состоять из максимум трех грузовиков, при этом без водителя будут два из них - второй и третий. Первый грузовик, возглавляющий колонну, будет с водителем.

Скорость движения колонны и торможение будет задавать головная машина, а направление движения всех грузовиков в колонне будет регулировать водитель первого грузовика.

Как рассчитывают в министерстве транспорта Британии, такая схема движения грузовиков поможет сократить выбросы выхлопных газов и сократить расход топлива за счет уменьшения сопротивления воздуха для ведомых машин.

Испытания начнутся на специальных полигонах, но к концу 2018 года должны будут переместиться на автомагистрали.

Испытания беспилотных грузовиков, движущихся в составе колонны, уже прошли в ряде стран, в том числе в США, Германии и Японии.