Найдено самое древнее вино в мире

Группа американских и итальянских археологов обнаружили на Сицилии сосуд с самым древним вином в мире, возраст которого насчитывает около 6 тысяч лет.

Группа американских и итальянских археологов обнаружили на Сицилии сосуд с самым древним вином в мире, возраст которого насчитывает около 6 тысяч лет. Это говорит о том, что винодеоие в Италии было известно ещё во времена медно-каменного века. Остатки глиняного сосуда были обнаружены на горе Монте Кронио в провинции Агридженто археологами из университета Флориды (США) и университета Катании (Италия).

Проведя химический анализ остатков посуды, учёные обнаружили следы натриевой соли и винной кислоты, которые входят в состав вина. Это говорит о том, что в сосуде какое-то время хранилось виноградное вино. Изучив и проведя радиоуглеродный анализ глиняного кувшина, археологи установили его возраст – начало третьего тысячелетия до нашей эры.

Таким образом учёные опровергли мнение специалистов, считавших, что виноделие на территории Италии возникло в 1300-1100 годах до нашей эры, во времена бронзового века. А значит, этот сосуд с вином может соперничать в плане возраста с винным кувшином из Ирана, которому от 5 до 5,5 тысяч лет.

Стоит отметить, что древнее вино было гораздо крепче современного по градусам алкоголя и часто изготавливалось с добавлением мёда и пряностей. Учёные-историки считают, что виноградную лозу, как и первые «азы» виноделия, завезли в Италию путешественники с территории Кавказа. А именно, из региона, где располагается современное государство Грузия.