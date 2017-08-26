Найдено самое древнее вино в мире

26.08.17 12:57Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Группа американских и итальянских археологов обнаружили на Сицилии сосуд с самым древним вином в мире, возраст которого насчитывает около 6 тысяч лет.

Группа американских и итальянских археологов обнаружили на Сицилии сосуд с самым древним вином в мире, возраст которого насчитывает около 6 тысяч лет. Это говорит о том, что винодеоие в Италии было известно ещё во времена медно-каменного века. Остатки глиняного сосуда были обнаружены на горе Монте Кронио в провинции Агридженто археологами из университета Флориды (США) и университета Катании (Италия).

Проведя химический анализ остатков посуды, учёные обнаружили следы натриевой соли и винной кислоты, которые входят в состав вина. Это говорит о том, что в сосуде какое-то время хранилось виноградное вино. Изучив и проведя радиоуглеродный анализ глиняного кувшина, археологи установили его возраст – начало третьего тысячелетия до нашей эры.

Таким образом учёные опровергли мнение специалистов, считавших, что виноделие на территории Италии возникло в 1300-1100 годах до нашей эры, во времена бронзового века. А значит, этот сосуд с вином может соперничать в плане возраста с винным кувшином из Ирана, которому от 5 до 5,5 тысяч лет.

Стоит отметить, что древнее вино было гораздо крепче современного по градусам алкоголя и часто изготавливалось с добавлением мёда и пряностей. Учёные-историки считают, что виноградную лозу, как и первые «азы» виноделия, завезли в Италию путешественники с территории Кавказа. А именно, из региона, где располагается современное государство Грузия.

Похожие новости

03.06.17 12:22Парубий посетит Италию 4-5 июня

31.05.17 08:17Курсы валют НБУ на 31.05.2017

23.05.17 13:57Полбокала вина в день повышают риск рака груди – ученые

23.05.17 11:39Николаевская команда Crossfit Septem выиграла золото в европейских соревнованиях по кроссфиту

22.05.17 10:52Украинка Свитолина выиграла престижный теннисный турнир в Риме

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 26.08.2017

Закругление верхнее-левое

15:30Посол США объяснил остановку выдачи виз россиянам

15:13Эксперт «Студреспублики» возмущен запретом российских соцсетей

14:45За минулу добу рятувальники чотири рази виїжджали на пожежі у приватному секторі

14:29В Харькове стартовала продажа билетов на матчи Шахтера в Лиге чемпионов

14:11Николаевский вице-губернатор одолел самую высокую гору в Украине

13:56Україна визначилась із конкурсантом на дитяче євробачення-2017

13:35Як зберегти літню засмагу: 5 порад

13:29Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

13:13"Макдональдс" поможет медикам бороться с "супербактериями"

12:57Найдено самое древнее вино в мире

12:48Підлітка вбило електрострумом на Харківщині: в поліції розповіли обставини трагедії

12:37Курс валют НБУ на 26 серпня: по чому на вихідних продають євро та долар

12:12Под Одессой избили главреда газеты

11:55Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем авиации

11:39В Мариуполе горел теплоход, есть пострадавшие

11:24Британия начинает испытания беспилотных грузовиков

11:03Макгрегор оказался тяжелее Мейвезера на взвешивании перед боем

10:48В Николаеве "Жигуль" сбил пенсионера

10:26Сколько будут стоить роды в Украине после медреформы

10:05Знай наших! Николаевский боксер Сергей Деревянченко нокаутировал Туреано Джонсона

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.08.17 16:003300

На железнодорожных путях был ликвидирован пожар в Николаеве

12.08.17 16:173080

В Україні з’являться прикордонні дільничні

12.08.17 16:453130

Программа "Теплые кредиты" пользуется большим спросом

12.08.17 17:034400

Николаевскому призывнику не удалось "откосить" от службы за 2 тысячи долларов

Самые читаемые

17.08.17 20:0522080

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:007210

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:307190

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:487040

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама