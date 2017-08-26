Україна визначилась із конкурсантом на дитяче євробачення-2017 Переможниця нацвідбору виступить у Грузії 26 листопада. На пісенному конкурсі дитяче Євробачення - 2017, яке відбудеться у Грузії у листопаді, Україну представить зірка "Голос.Діти" Анастасія Багінська, повідомляє ТСН.ua Фіналістка шоу "Голос.Діти" розповіла, як змінилося її життя після участі в проекті зірка "Голос.Діти" Анастасія Багінська. Дівчина виступить із піснею "Не зупиняй". Настю було обрано під час фінального відбору у Міжнародному дитячому центрі "Артек" в Пущі Водиці. Голосування за переможця нацвідбору відбувалося шляхом змішаного голосування глядачів та журі. Телеглядачі традиційно надсилали за улюбленців смс-повідомлення, а журі виставляло власні оцінки. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама