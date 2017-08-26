Україна визначилась із конкурсантом на дитяче євробачення-2017

26.08.17 13:56Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Переможниця нацвідбору виступить у Грузії 26 листопада.

На пісенному конкурсі дитяче Євробачення - 2017, яке відбудеться у Грузії у листопаді, Україну представить зірка "Голос.Діти" Анастасія Багінська, повідомляє ТСН.ua

Фіналістка шоу "Голос.Діти" розповіла, як змінилося її життя після участі в проекті зірка "Голос.Діти" Анастасія Багінська.

Дівчина виступить із піснею "Не зупиняй".

Настю було обрано під час фінального відбору у Міжнародному дитячому центрі "Артек" в Пущі Водиці.

Голосування за переможця нацвідбору відбувалося шляхом змішаного голосування глядачів та журі. Телеглядачі традиційно надсилали за улюбленців смс-повідомлення, а журі виставляло власні оцінки.

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Суббота, 26.08.2017

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