12.08.17 16:003300
Україна визначилась із конкурсантом на дитяче євробачення-2017
|26.08.17 13:56
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Переможниця нацвідбору виступить у Грузії 26 листопада.
Переможниця нацвідбору виступить у Грузії 26 листопада.
На пісенному конкурсі дитяче Євробачення - 2017, яке відбудеться у Грузії у листопаді, Україну представить зірка "Голос.Діти" Анастасія Багінська, повідомляє ТСН.ua
Фіналістка шоу "Голос.Діти" розповіла, як змінилося її життя після участі в проекті зірка "Голос.Діти" Анастасія Багінська.
Дівчина виступить із піснею "Не зупиняй".
Настю було обрано під час фінального відбору у Міжнародному дитячому центрі "Артек" в Пущі Водиці.
Голосування за переможця нацвідбору відбувалося шляхом змішаного голосування глядачів та журі. Телеглядачі традиційно надсилали за улюбленців смс-повідомлення, а журі виставляло власні оцінки.