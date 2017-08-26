Николаевский вице-губернатор одолел самую высокую гору в Украине

26.08.17 14:11Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Виталий Киндратив поднялся на самую высокую гору Украины — Говерлу.

Об этом вице-губернатор сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук», опубликовав снимок с высоты, передает Новости N.

«Піднялись на Говерлу! Людей дуже багато! Краєвиди неймовірні! На вершині України зустріли справжніх друзів», - подписал фотографию чиновник.

Говерлу Киндратив одолел вместе со своим братом Владиславом.

Справка:

Говерла - самая высокая гора и наивысшая точка на территории Украины. Говерла расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, около 17 км от границы с Румынией. Относится к хребту Черногора в Карпатах. Высота горы составляет 2061 м над уровнем моря.

У подножия находится один из истоков реки Прут. Первый туристический маршрут с восхождением на гору был открыт в 1880 году. Из крупных населённых пунктов поблизости находятся Рахов, Ясиня и Ворохта.

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