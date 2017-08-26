12.08.17 18:443100
Норвежец снял удар молнии в свой дом
|26.08.17 16:30
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Видео набрало более миллиона просмотров
Видео набрало более миллиона просмотров
В норвежской коммуне Ерстад местный житель снимал на видео молнии на улице возле своего дома, когда одна из них ударила по террасе, на которой он стоял.
В кадр попала яркая вспышка, фоном слышно сильный удар. Затем мужчина показывает разрушения, которые после себя оставила молния.
Отметим, что реакция автора видео и его товарища была очень здержанной. Один из них спокойным тоном предложил зайти в дом. Видео за несколько дней набрало более миллиона просмотров на YouTube.