Норвежец снял удар молнии в свой дом

Видео набрало более миллиона просмотров

В норвежской коммуне Ерстад местный житель снимал на видео молнии на улице возле своего дома, когда одна из них ударила по террасе, на которой он стоял.

В кадр попала яркая вспышка, фоном слышно сильный удар. Затем мужчина показывает разрушения, которые после себя оставила молния.

Отметим, что реакция автора видео и его товарища была очень здержанной. Один из них спокойным тоном предложил зайти в дом. Видео за несколько дней набрало более миллиона просмотров на YouTube.