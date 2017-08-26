Украина выбрала участницу детского Евровидения

26.08.17 18:35Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Анастасия Багинская занимается вокалом с пяти лет

Украину на детском международном песенном конкурсе Евровидение-2017 будет представлять Анастасия Багинская с песней Не останавливай, сообщается на сайте пресс-службы Первого национального телеканала.

Финал национального отбора на детское Евровидение состоялся в Международном детском центре Артек в Пуще-Водице. За право представлять страну на конкурсе соревновались десять участников.

Победителя выбирали путем смешанного голосования зрителей и жюри.

Анастасия Багинская - обладательница гран-при Славянского Базара 2014 года, суперфиналистка второго сезона Голос. Діти.

Родилась 8 июля 2005 года в Киеве, а проживает в Белой Церкви. С пяти лет учится в Белоцерковской школе искусств по классу эстрадного вокала. С шести лет берет уроки игры на фортепиано.

Похожие новости

01.06.17 16:46Украина сэкономила на Евровидении 135 миллионов гривен

07.05.17 09:06Российские СМИ: в Украину не пустили аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента

27.03.17 21:25Вице-премьер Украины озвучил условие участия России в «Евровидении»

23.03.17 14:04Кремль надеется, что Самойловой разрешат въезд Украину

15.07.10 11:01Поддержим наших «Дядю Славу + Инну Риче»!

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 26.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Мир находится в состоянии "холодной войны 2.0", - МИД Германии

20:52Боевики на Донбассе 8 раз открывали огонь по силам АТО, - штаб

20:33Николаевский боец завоевал в Казахстане титул чемпиона мира ММА

20:13«Трагедия на воде»: стало известно о смерти депутата, воевавшего в зоне АТО

20:00Туристам предлагают путешествие на частный остров за миллион долларов

19:38В Корабельном районе Николаева одесситы избили и обворовали работников, которые шли домой

19:10Порошенко: Украина на пути коренных преобразований

18:35Украина выбрала участницу детского Евровидения

18:14В Николаеве на железнодорожном вокзале нашли брошенный багаж: полиция обследовала находку

17:55В Москве проходит митинг за свободу интернета

17:31Ураган Харви обрушился на США: кадры последствий

17:15В николаевском супермаркете продавали печенье с молью

16:52Николаевский боксер в Майами нокаутировал багамского боксера Туреано Джонсона

16:30Норвежец снял удар молнии в свой дом

16:18Россия опять присвоила чужое: на фестивале в Испании представила львовское пиво как российское

15:54Николаевские депутаты выделят средства на аэропорт из бюджета города

15:30Посол США объяснил остановку выдачи виз россиянам

15:13Эксперт «Студреспублики» возмущен запретом российских соцсетей

14:45За минулу добу рятувальники чотири рази виїжджали на пожежі у приватному секторі

14:29В Харькове стартовала продажа билетов на матчи Шахтера в Лиге чемпионов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.08.17 21:003190

Міністр: Українці викидають забагато їжі у смітник

13.08.17 08:053180

Доба в АТО: майже два десятки ворожих обстрілів, українські бійці зазнали втрат

13.08.17 08:232990

НАБУ розслідує 389 кримінальних проваджень

13.08.17 08:422890

Были проведены рейды по незаконной торговле в Николаеве

Самые читаемые

17.08.17 20:0522200

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

13.08.17 16:307310

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

20.08.17 20:007300

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:487160

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама