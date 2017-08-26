12.08.17 21:003190
Украина выбрала участницу детского Евровидения
|26.08.17 18:35
|48
|0
Анастасия Багинская занимается вокалом с пяти лет
Анастасия Багинская занимается вокалом с пяти лет
Украину на детском международном песенном конкурсе Евровидение-2017 будет представлять Анастасия Багинская с песней Не останавливай, сообщается на сайте пресс-службы Первого национального телеканала.
Финал национального отбора на детское Евровидение состоялся в Международном детском центре Артек в Пуще-Водице. За право представлять страну на конкурсе соревновались десять участников.
Победителя выбирали путем смешанного голосования зрителей и жюри.
Анастасия Багинская - обладательница гран-при Славянского Базара 2014 года, суперфиналистка второго сезона Голос. Діти.
Родилась 8 июля 2005 года в Киеве, а проживает в Белой Церкви. С пяти лет учится в Белоцерковской школе искусств по классу эстрадного вокала. С шести лет берет уроки игры на фортепиано.