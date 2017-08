Презентация iPhone 8: сеть полнится слухами о фантастическом функционале смартфона Презентация нового смартфона от Apple, который, вероятно, получит название iPhone 8, состоится 12 сентября. За последнее время поступило множество сообщений от различных источников, от поставщиков до сотовых операторов, и в целом можно представить себе, как будет выглядеть новый флагманский смартфон Apple. Ожидается, что iPhone 8 получит OLED-экран размером 5,8 дюйма и станет самым большим в линейке смартфонов американской фирмы: экран iPhone 7 Plus обладает размером 5,5 дюйма. По данным экспертов, экран будет занимать всю переднюю панель смартфона без отделительных полос по краям. В качестве одного из самых заметных новшеств называется отсутствие кнопки Home — ее функции будет выполнять «виртуальная» кнопка, являющаяся частью экрана. По одной из версий, новый телефон будет использовать технологию распознавания лиц для идентификации пользователей вместо технологии Touch ID, определяющей хозяина устройства по отпечатку пальцев. Насчет объема памяти iPhone 8 слухи разнятся. Одни утверждают, что стартовая модель получит 64 ГБ памяти, а самая дорогая — 512 ГБ, что является рекордным показателем для смартфонов Apple. Другие источники говорят о том, что будет всего две версии телефонов — с 128 и 256 ГБ памяти. Есть данные, что телефон будет оснащен технологией беспроводной зарядки. Наконец, цена новинки. По данным источников, цены на флагманский смартфон будут начинаться от $1000 или даже $1100. Презентация нового смартфона от Apple, который, вероятно, получит название iPhone 8, состоится 12 сентября. За последнее время поступило множество сообщений от различных источников, от поставщиков до сотовых операторов, и в целом можно представить себе, как будет выглядеть новый флагманский смартфон Apple. Ожидается, что iPhone 8 получит OLED-экран размером 5,8 дюйма и станет самым большим в линейке смартфонов американской фирмы: экран iPhone 7 Plus обладает размером 5,5 дюйма. По данным экспертов, экран будет занимать всю переднюю панель смартфона без отделительных полос по краям. В качестве одного из самых заметных новшеств называется отсутствие кнопки Home — ее функции будет выполнять «виртуальная» кнопка, являющаяся частью экрана. По одной из версий, новый телефон будет использовать технологию распознавания лиц для идентификации пользователей вместо технологии Touch ID, определяющей хозяина устройства по отпечатку пальцев. Насчет объема памяти iPhone 8 слухи разнятся. Одни утверждают, что стартовая модель получит 64 ГБ памяти, а самая дорогая — 512 ГБ, что является рекордным показателем для смартфонов Apple. Другие источники говорят о том, что будет всего две версии телефонов — с 128 и 256 ГБ памяти. Есть данные, что телефон будет оснащен технологией беспроводной зарядки. Наконец, цена новинки. По данным источников, цены на флагманский смартфон будут начинаться от $1000 или даже $1100. Есть вероятность, что Apple одновременно представит обновления существующих моделей iPhone, назвав их iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Серьезных новшеств в них ждать не стоит: они традиционно получат небольшие улучшения, касающиеся скорости работы, характеристик камеры или батареи. Между тем ранее ряд источников сообщали о возможных перебоях с поставками новых телефонов, поскольку поставщики не успевают собрать достаточное число смартфонов из-за технических проблем. Так ли это, можно будет выяснить уже менее чем через месяц — если релиз iPhone 8 состоится 12 сентября, как утверждают источники, продажи официально стартуют в районе 22 сентября. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама