14.08.17 08:023240
Ураган в США: Харви будет стоить Техасу $40 млрд - СМИ
|27.08.17 16:30
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Жертвами урагана уже стали три человека, еще 30 считаются пропавшими без вести
Жертвами урагана уже стали три человека, еще 30 считаются пропавшими без вести
Мощный ураган Харви, обрушившегося на американский Техас, может обойтись штату в 40 миллиардов долларов, пишет издание Daily Mail.
"Восемь миллионов жителей (Техаса) были предупреждены о том, что худшее еще впереди", — пишет газета.
Издание отмечает, что "потрясенные шоком сотни тысяч техасцев на побережье Мексиканского залива начали подбирать кусочки разрушенных домов", а "ликвидация последствий штату может обойтись в 40 миллиардов долларов".