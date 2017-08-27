Ураган в США: Харви будет стоить Техасу $40 млрд - СМИ

27.08.17 16:30Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

Жертвами урагана уже стали три человека, еще 30 считаются пропавшими без вести

Мощный ураган Харви, обрушившегося на американский Техас, может обойтись штату в 40 миллиардов долларов, пишет издание Daily Mail.

"Восемь миллионов жителей (Техаса) были предупреждены о том, что худшее еще впереди", — пишет газета.

Издание отмечает, что "потрясенные шоком сотни тысяч техасцев на побережье Мексиканского залива начали подбирать кусочки разрушенных домов", а "ликвидация последствий штату может обойтись в 40 миллиардов долларов".

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