Тимошенко удивила новой прической

Благодаря новым косичкам лидера Батькивщины Юлию Тимошенко сравнивают с Дейнерис из "Игры престолов"

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко на Всемирный конгресс украинцев, который состоялся в Киеве в субботу, пришла в новом имидже - с новой прической и в красном облегающем платье, передает КорреспонденТ.net

Соцсети на косички Тимошенко отреагировали бурно - одни сравнили ее с Дейенерис Таргариен из "Игры престолов", другие раскритиковали платье, выдающее полноту. Третьи пишут, что депутат готовится к новому политическому сезону.

Фото с политиком разместил общественный активист Алексей Захарченко на своей странице в Facebook.

В ответ пользователи пишут, что на фото "старость и молодость".

Некоторые пользователи также пишут, что Тимошенко выглядит заметно постаревшей и злоупотребляет услугами косметологов.