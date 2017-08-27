14.08.17 08:023240
Тимошенко удивила новой прической
|27.08.17 17:14
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Благодаря новым косичкам лидера Батькивщины Юлию Тимошенко сравнивают с Дейнерис из "Игры престолов"
Благодаря новым косичкам лидера Батькивщины Юлию Тимошенко сравнивают с Дейнерис из "Игры престолов"
Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко на Всемирный конгресс украинцев, который состоялся в Киеве в субботу, пришла в новом имидже - с новой прической и в красном облегающем платье, передает КорреспонденТ.net
Соцсети на косички Тимошенко отреагировали бурно - одни сравнили ее с Дейенерис Таргариен из "Игры престолов", другие раскритиковали платье, выдающее полноту. Третьи пишут, что депутат готовится к новому политическому сезону.
Фото с политиком разместил общественный активист Алексей Захарченко на своей странице в Facebook.
В ответ пользователи пишут, что на фото "старость и молодость".
Некоторые пользователи также пишут, что Тимошенко выглядит заметно постаревшей и злоупотребляет услугами косметологов.