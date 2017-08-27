14.08.17 08:023240
Ученые открыли у кошек одновременно пять личностей
|27.08.17 18:39
|68
|0
Команда австралийских ученых провела ряд исследований, в ходе которых сделала удивительное открытие, связанное с кошками. В этих животных одновременно сосуществуют пять личностей.
Команда австралийских ученых провела ряд исследований, в ходе которых сделала удивительное открытие, связанное с кошками. В этих животных одновременно сосуществуют пять личностей.
В соответствии с результатами эксперимента, кошки обладают чертами характера идентичными человеческим, среди которых нервозность, импульсивность и ряд других эмоциональных характеристик.
Специалисты сделали выводы, базируюсь на результатах опроса, в котором задействовали свыше 2000 владельцев домашних животных, проживающих на территории Австралии и Новой Зеландии. По итогам опроса, поведение кошек соответствует пяти психотипам.
Если хозяин будет знать тип характера своего животного, то их отношения станут гораздо доверительнее и крепче.