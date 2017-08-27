Журналисты засняли дом Януковича в Подмосковье

27.08.17 19:06Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

После заявления Кобзона и публикаций в СМИ о местонахождении дома Януковича журналисты отправились по указанному адресу.

История с определением местонахождения дома экс-президента Украины Виктора Януковича продолжается. Если накануне журналист Валерий Калныш определил предполагаемое место жительства Януковича в Подмосковье, основываясь на словах Иосифа Кобзона и на данных онлайновых картографических сервисов, то сегодня издание Страна.ua опубликовало фото дома, отметив, что указанный Калнышем адрес Януковича не совсем верный.

Журналистка издания отправилась по указанному адресу - село Баковка, улица Лесная 25Б. Журналисты сфотографировали дом, он оказался достаточно скромным.

От живущего рядом местного журналистка узнала, что беглый экс-президент живет не в этом доме, а по соседству.

"Адреса дачи Кобзона и Януковича немного отличаются от тех, что были обнародованы. Правильный адрес Януковича - Лесная 21А", - отмечает издание.

Удалось сфотографировать лишь забор дома 21А - самого здания за высоким ограждением не видно.

"За забором, который в высоту не менее четырех метров, не просматривается почти ничего. Видны лишь окна мансардного этажа - то ли дома охраны, то ли гаража – они в целях безопасности защищены прозрачной пуленепробиваемой стеной. Маленькая табличка уведомляет нас о том, что дом сторожит госпредприятие "Охрана" МВД России. Интернет не ловит", - сообщило издание.

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