На Львовщине открыли уникальную колокольню

28.08.17 15:43Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Колокольня сделана полностью из дерева.

В воскресенье, 27 августа, на вершине горы Дил возле села Воскресная Старосамборского района открыли и освятили так называемую "Башню памяти" - уникальную деревянную колокольню, пишет КорреспонденТ.net

Аналогов ей нет в Украине и за ее пределами, сообщается на сайте обладминистрации.

На горе Дил в годы Второй мировой войны действовала подстаршинская школа УПА. В одном из боев с немецким военным подразделением погибли 43 повстанца.

"Башню памяти" венчает крест, который на сегодня является самый высотным в Европе -расположен на высоте 907 метров над уровнем моря. Этот рекорд зафиксировали в Книге рекордов Украины.

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Понедельник, 28.08.2017

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