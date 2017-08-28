14.08.17 19:505080
На Львовщине открыли уникальную колокольню
|28.08.17 15:43
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Колокольня сделана полностью из дерева.
Колокольня сделана полностью из дерева.
В воскресенье, 27 августа, на вершине горы Дил возле села Воскресная Старосамборского района открыли и освятили так называемую "Башню памяти" - уникальную деревянную колокольню, пишет КорреспонденТ.net
Аналогов ей нет в Украине и за ее пределами, сообщается на сайте обладминистрации.
На горе Дил в годы Второй мировой войны действовала подстаршинская школа УПА. В одном из боев с немецким военным подразделением погибли 43 повстанца.
"Башню памяти" венчает крест, который на сегодня является самый высотным в Европе -расположен на высоте 907 метров над уровнем моря. Этот рекорд зафиксировали в Книге рекордов Украины.