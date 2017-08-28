В какое время суток мужчины чаще всего злятся: ученые выяснили

28.08.17 16:21Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Исследователи из Технологического университета Суинберна провели сканирование мозга молодых людей.

Ученые из Технологического университета Суинберна (Swinburne University of Technology) провели сканирование мозга молодых людей в разное время в течение дня, в результате чего обнаружили, что настроение подопечных всегда и значительно ухудшалось примерно в 14:00. Уже тогда исследователи подумали, что эти данные можно будет использовать при разработке новых методов лечения тревожности и депрессии у мужчин, которые в принципе сложнее, чем женщины, идут на терапию в случае психических нарушений, сообщает Сегодня.

В ходе эксперимента удалось установить, что область мозга, ответственная за удовольствие, у мужчин достигает максимума своей активности утром и вечером. Но то, что с ней происходит примерно в два часа дня, заставляет мужчину злиться без повода или грустить без особых на то причин (вот почему совещания в 14.00, если ваш начальник мужчина, точно не лучшая идея).

Сравнив активацию системы вознаграждения мозга у 16 мужчин во время азартной игры в 10:00, 14:00 и 19:00, они обнаружили, что активация в левой скорлупе (putamen) – области мозга, связанной с ответом на награду – была наиболее низкой именно в послеобеденное время. "Левый путамен особенно чувствителен к неожиданным вознаграждениям, что может говорить о том, что утром и вечером центры вознаграждения не ожидают его, а потому, скажем так, удивляются, и настроение в результате всего этого повышается", – комментирует ведущий автор исследования Джейми Бирн.

Интересно, что полученные результаты контрастируют с предыдущими исследованиями, которые свидетельствовали о том, что люди сообщают о лучшем настроении – субъективном измерении активации вознаграждения – как раз в два часа дня. "Наши результаты в любом случае важны, потому что они еще раз показывают, что система вознаграждения мозга тесно связана с внутренними часами человека", – добавляет Бирн.

Впрочем, важно иметь в виду, что виновником плохого настроения в середине дня может быть и так называемый дневной спад, который случается как у мужчин, так и у женщин в период с 13:00 до 15:00. Усугубить положение способны регулярное недосыпание,нездоровый рацион, высокий уровень стресса или метаболические расстройства.

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