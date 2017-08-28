В какое время суток мужчины чаще всего злятся: ученые выяснили

Исследователи из Технологического университета Суинберна провели сканирование мозга молодых людей.

Ученые из Технологического университета Суинберна (Swinburne University of Technology) провели сканирование мозга молодых людей в разное время в течение дня, в результате чего обнаружили, что настроение подопечных всегда и значительно ухудшалось примерно в 14:00. Уже тогда исследователи подумали, что эти данные можно будет использовать при разработке новых методов лечения тревожности и депрессии у мужчин, которые в принципе сложнее, чем женщины, идут на терапию в случае психических нарушений, сообщает Сегодня.

В ходе эксперимента удалось установить, что область мозга, ответственная за удовольствие, у мужчин достигает максимума своей активности утром и вечером. Но то, что с ней происходит примерно в два часа дня, заставляет мужчину злиться без повода или грустить без особых на то причин (вот почему совещания в 14.00, если ваш начальник мужчина, точно не лучшая идея).

Сравнив активацию системы вознаграждения мозга у 16 мужчин во время азартной игры в 10:00, 14:00 и 19:00, они обнаружили, что активация в левой скорлупе (putamen) – области мозга, связанной с ответом на награду – была наиболее низкой именно в послеобеденное время. "Левый путамен особенно чувствителен к неожиданным вознаграждениям, что может говорить о том, что утром и вечером центры вознаграждения не ожидают его, а потому, скажем так, удивляются, и настроение в результате всего этого повышается", – комментирует ведущий автор исследования Джейми Бирн.

Интересно, что полученные результаты контрастируют с предыдущими исследованиями, которые свидетельствовали о том, что люди сообщают о лучшем настроении – субъективном измерении активации вознаграждения – как раз в два часа дня. "Наши результаты в любом случае важны, потому что они еще раз показывают, что система вознаграждения мозга тесно связана с внутренними часами человека", – добавляет Бирн.

Впрочем, важно иметь в виду, что виновником плохого настроения в середине дня может быть и так называемый дневной спад, который случается как у мужчин, так и у женщин в период с 13:00 до 15:00. Усугубить положение способны регулярное недосыпание,нездоровый рацион, высокий уровень стресса или метаболические расстройства.