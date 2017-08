Как португальская принцесса приучила англичан к чаю

Внешняя невозмутимость и любовь к чаю чуть ли не на генном уровне - вот то, что делает англичанина англичанином. Только вот незадача: одна из этих, казалось бы, врожденных черт была сформирована… женщиной из Португалии. Не так давно. В XVII веке.

Представьте себе самого типичного англичанина, которого только сможете. Я уверена, что ваше воображение нарисует человека с невозмутимым выражением лица и с чашкой чая в руке.

Потому что они, англичане, такие. Они сохраняют спокойствие и пьют чай, что бы ни происходило.

Чай - настолько неотъемлемая часть их культуры, что и мир стал воспринимать это именно так.

И хотя общеизвестно, что западный мир должен благодарить Китай за этот напиток, гораздо меньше известно о том, что Англия популярностью чая обязана португальцам. А если точнее - одной португальской женщине.

Давайте отправимся в 1662 год, когда Екатерина Брагансская, португальская принцесса (дочь короля Жуана IV Восстановителя) стала супругой короля Англии, Шотландии и Ирландии Карла II (после восстановления Стюартов на престоле).

Завоевать сердце Карла II, не в последнюю очередь, помогло роскошное приданое: помимо денег, специй и всяческих сокровищ, англичане получили от португальского короля города Танжер и Бомбей (этот брак был призван укрепить союз англичан и португальцев против испанцев - Прим. переводчика).

Таким образом португальская принцесса стала королевой Англии, Шотландии и Ирландии и переехала к мужу на постоянное место жительства.

Рассказывают, что с собой она привезла - как часть приданого - листовой чай (судя по всему, зеленый, так как с Индией торговые связи еще не были налажены).

Исторический анекдот гласит: на ящиках с чаем, которые приехали вместе с принцессой, была надпись по-португальски Transporte de Ervas Aromaticas ("перевозка ароматических трав"), сокращенно - T.E.A.

Сомнительно, что это правда (ученые считают, что этимологически английское слово tea (чай) восходит к транслитерации одного из китайских иероглифов), но абсолютная правда то, что ко времени переезда Екатерины в Англию чай уже был популярен среди португальской аристократии, поскольку у этой страны были прямые торговые связи с Китаем, благодаря португальской колонии Макао (существовавшей с середины 1500-х).

Выйдя замуж за Карла II и переехав в Англию, Екатерина не оставила привычки к ежедневным чайным церемониям.

В Англии того времени чай использовался в качестве лекарства - чтобы взбодриться и прогнать сплин. Однако молодая королева, регулярно устраивающая чаепитие, да притом из изящных сервизов, постепенно вытеснила из сознания своих новых соотечественников представление о чае как лекарственном средстве.

"Когда Екатерина вышла замуж за Карла, она стала объектом пристального внимания - всё, начиная с ее одежды, кончая ее мебелью, было поводом для пересудов при дворе", - рассказывает Сара-Бет Уоткинс, автор книги о Екатерине Брагансской (Catherine of Braganza: Charles II's Restoration Queen).

Всё, начиная с одежды Екатерины, кончая ее мебелью, было поводом для пересудов при дворе.

"Ее ежедневные чаепития вдохновили придворных дам попробовать чай как напиток. В этом они копировали королеву, надеясь войти в ее ближний круг".

Модный поэт (и политик) того времени Эдмунд Уоллер (автор произведений, восхваляющих как Оливера Кромвеля, так и короля Карла II - Прим. переводчика) написал даже оду на день рождения Екатерины, в которой связал ее прибытие в Англию с получением чаем статуса модного напитка:

"The best of Queens, and best of herbs, we owe To that bold nation, which the way did show To the fair region where the sun doth rise, Whose rich productions we so justly prize." ("Лучшей из королев и лучшей из трав мы обязаны Отважной нации, проложившей путь В прекрасные места, где восходит солнце И чьи продукты мы по праву ценим")

Придворные дамы старались стать частью круга Екатерины, подражая ей во всем, в том числе - в привычке пить чай.

Справедливости ради надо сказать, что Англия была знакома с чаем и до прибытия Екатерины, но он не был популярен.

"Уоллер был большим любителем чая, он начал пить его еще в 1657 г., за шесть лет до прибытия Екатерины", - рассказывает Маркман Эллис, профессор истории XVIII века в Лондонском университете королевы Марии и соавтор книги "Чайная империя: азиатский листок, завоевавший мир" (Empire of Tea: The Asian Leaf that Conquered the World).

"Но это было нечто из ряда вон выходящее, поскольку чай тогда был необыкновенно дорогим, и все пили кофе".

Дороговизна чая объяснялась просто: Англия не имела прямых торговых связей с Китаем, индийского чая еще не было на рынке, и небольшие объемы чая, импортируемые голландцами, продавались по очень высокой цене.

Чай в Англии был настолько дорогим, что только самые богатые могли себе позволить его пить.

Поэтому напиток, по словам Эллиса, стал ассоциироваться исключительно с дамами королевского двора, и олицетворением чаепитий стала Екатерина.

"Когда королева что-то делает, все хотят ей подражать, и так помаленьку-полегоньку к концу XVII века аристократия приучилась пить чай", - рассказывает Джейн Петтигрю, автор книги "Общественная история чая" и руководитель исследований в британской Академии чая.

Естественно, английская элита не сама придумала чайную церемонию, и тут они тоже подражали. "Мы, англичане, ничего не знали о чае. У нас не было ни чайных ложек, ни чашек, ни заварочных чайников, поэтому мы поступили так, как делали всегда - в данном случае скопировали весь ритуал чаепития у китайцев. Мы импортировали из Китая фарфоровые чашки, блюдечки для сахара, маленькие заварочные чайники", - свидетельствует Петтигрю. Ритуал чаепития был скопирован у китайцев, и даже заварочные чайники завозили в Англию из Китая.

Родина Екатерины тоже приложила руку к популяризации церемонии чаепития в Англии. "Через Португалию в Европу поступал фарфор, - отмечает Эллис. - Он был очень дорогим и очень красивым. Но это была одна из тех вещей, которые делали чаепитие столь привлекательным для людей - это примерно как сегодня иметь последнюю модель айфона".

Вероятно, фарфор был частью приданого Екатерины. Как рассказывает Джейн Петтигрю, "она сделала из чаепития аристократическую привычку, то, что стало ассоциироваться с образом жизни дам из высшего общества, с их роскошной жизнью. Еще и потому, что фарфор стоил огромных денег".

"Всё, как сегодня, - замечает Петтигрю. - Вы покупаете дорогие вещи, чтобы показать, насколько вы важны".

Мало кто знает, что популярностью чая Англия обязана Португалии.

В конце концов простой английский народ лишил чай его элитарного статуса, но и сегодня, приезжая в Лондон, вы по-прежнему можете испытать, каково это - пить чай как аристократ. Такие дорогие отели как "Лангам", "Кларидж" или "Ритц" для своих гостей устраивают классический чайный "файв-о-клок" (в "Лангаме" даже настаивают, что именно у них положено начало этой традиции).

Традиционную чайную сервировку можно найти и в современной Португалии, но даже там о связи королевы Екатерины и чайных привычек англичан ныне знают немногие.

Однако в историческом муниципалитете Синтра (городок Синтра был летней резиденции монархов Португалии - Прим. переводчика) нашелся один отель, где хотят это изменить. Генеральный директор Tivoli Palácio de Seteais Sintrar Марио Куштодиу собирается в октябре начать специальные чайные церемонии, посвященные королеве Екатерине.

"В школе мы не проходим это на уроках истории, - говорит Куштодиу. - И я не знал об этом. Португальцы не знают об этом".

Расположенная среди изумрудных склонов гор Синтра - в 30 минутах езды от Лиссабона.

Город и его окрестности - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за множества архитектурных достопримечательностей.

Королева Екатерина здесь никогда не жила, но дышащая старой роскошью Синтра, с ее неслыханной концентрацией домов знати, парков и садов - подходящее место для того, что придумал Куштодиу.

Здесь вы легко можете себе представить богато одетых знатных дам, попивающих чай и обменивающихся свежими сплетнями и светскими новостями.

Туристы, приехавшие в Лондон, могут встретить предложение традиционного чая "файв-о-клок" в дорогих отелях британской столицы

Куштодиу считает, что именно такие малоизвестные крупицы истории делают любое путешествие незабываемым.

Во время дневной чайной церемонии (только для проживающих в отеле) будет подчеркиваться связь этой благородной традиции с Португалией.

Если королева Екатерина дарила вам джем, это не означало, что вы ей как-то особенно нравитесь.

Например, Куштодиу с помощью знакомого историка пытается найти именно тот сорт чая, который пила Екатерина (как полагает профессор Эллис, это был зеленый чай, поскольку черный стали завозить из Индии только после 1830-х, когда Екатерины уже не было в живых).

В меню будет также апельсиновый джем. Еще одна легенда гласит, что для Екатерины Брагансской в Англию регулярно посылали апельсины (которыми Португалия гордилась). Не все они добирались до Лондона в товарном состоянии, многие по дороге превращались в джем.

Естественно, целые апельсины ценились больше, поэтому если королева Екатерина дарила вам джем, это совершенно не означало, что вы ей как-то особенно нравитесь.

В Синтре легко представить, как здесь когда-то жила португальская аристократия Но в отеле у Куштодиу джем, естественно, будет свободен от таких коннотаций. Гостям также будут дарить книжечку с фотографиями, историческими и забавными фактами и QR-кодами - директор отеля надеется тем самым пробудить интерес гостей к истории его родины и к полузабытой королеве.

"Нам, португальцам, хочется, чтобы именно Екатерину считали тем человеком, который дал англичанам чай. И я не хочу, чтобы об этом забывали".