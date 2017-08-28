Президент Франции взял собаку из приюта

Он назван в честь героя романа Жюля Верна.

Президента Франции Эммануэль Макрон взял из приюта пса по имени Немо – метис грифона и лабрадора. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает BFMTV.

Отмечается, что Немо жил в приюте в департаменте Коррез.

Животное назвали в честь героя романа Жюля Верна Двадцать тысяч лье под водой.

Немо стал не первой собакой в Елисейском дворце. Как известно, до него там жил черный лабрадор – питомец предшественника Макрона Франсуа Олланда.