14.08.17 19:505080
Президент Франции взял собаку из приюта
|28.08.17 18:56
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Он назван в честь героя романа Жюля Верна.
Он назван в честь героя романа Жюля Верна.
Президента Франции Эммануэль Макрон взял из приюта пса по имени Немо – метис грифона и лабрадора. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает BFMTV.
Отмечается, что Немо жил в приюте в департаменте Коррез.
Животное назвали в честь героя романа Жюля Верна Двадцать тысяч лье под водой.
Немо стал не первой собакой в Елисейском дворце. Как известно, до него там жил черный лабрадор – питомец предшественника Макрона Франсуа Олланда.