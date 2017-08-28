Психоделический мир с гигантским зайцем: Иван Дорн снялся в необычном клипе

28.08.17 19:45Сколько просмотров этой статьи85Сколько комментариев этой статьи0

Дуэт Yuko представил свой первый клип.

Дуэт Yuko (подопечные Ивана Дорна) представил свой первый клип на песню "Заєнька", пишет Сегодня.

Резиденты лейбла Ивана Дорна – Masterskaya, предлагают окунуться в психоделический мир летающего зайца и разделить любовь к старым, но не забытым технологиям видеосъемки.

"Часть клипа снята на VHS-камеру, для которой мы специально заказывали через интернет кассеты, вместо монитора на съемочную площадку был принесен огромный старый ЭЛТ-телевизор с коннекторами-тюльпанами. А саму камеру оператор купил за 50 гривен три года назад у мужика, не знавшего как ей пользоваться. При нынешних возможностях постпродакшна можно сделать все, что угодно. Но гораздо интереснее ставить ограничения для творчества: записать альбом на одном синтезаторе или снять клип на кассету", – рассказали творцы видео Юлия Юрина и Стас Королев.

Дорн оказался в восторге от безумных идей музыкантов и вызвался поучаствовать в съемках.

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Понедельник, 28.08.2017

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