Психоделический мир с гигантским зайцем: Иван Дорн снялся в необычном клипе

Дуэт Yuko представил свой первый клип.

Дуэт Yuko (подопечные Ивана Дорна) представил свой первый клип на песню "Заєнька", пишет Сегодня.

Резиденты лейбла Ивана Дорна – Masterskaya, предлагают окунуться в психоделический мир летающего зайца и разделить любовь к старым, но не забытым технологиям видеосъемки.

"Часть клипа снята на VHS-камеру, для которой мы специально заказывали через интернет кассеты, вместо монитора на съемочную площадку был принесен огромный старый ЭЛТ-телевизор с коннекторами-тюльпанами. А саму камеру оператор купил за 50 гривен три года назад у мужика, не знавшего как ей пользоваться. При нынешних возможностях постпродакшна можно сделать все, что угодно. Но гораздо интереснее ставить ограничения для творчества: записать альбом на одном синтезаторе или снять клип на кассету", – рассказали творцы видео Юлия Юрина и Стас Королев.

Дорн оказался в восторге от безумных идей музыкантов и вызвался поучаствовать в съемках.