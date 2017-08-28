Витамины смеха: забавные анекдоты для любителей похохотать

28.08.17 20:25Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Веселимся от души!

Поднимите себе настроение, почитайте смешные короткие анекдоты из нашей подборки.

Мы предлагаем вам возможность забыть о проблемах с помощью юмора, пишет Фактрум.

— Открываю холодильник, а там боулинг. — Это как?! — Шаром покати.

Глядя на экран телевизора, где идет очередная серия очередного мексиканского сериала, жена говорит мужу: — Смотри, как он её любит! — А ты знаешь, сколько ему за это платят?

— Пaпa, меня мaмa сегодня двa рaзa побилa! — Когдa, сынок? — Первый рaз — когдa я ей покaзaл дневник с двойкaми и плохими зaписями, a второй — когдa онa узнaлa, что это её стaрый дневник!

— Гадалка нагадала, что в следующей жизни я буду козлом. — Зациклило тебя, что ли?

— Доктор, как мои дела? — На миллион. — Так хорошо? — Нет, столько стоит лечение.

— Официант, где ложка? Чем я буду есть суп? — Это крем-суп, его втирают.

Похожие новости

24.06.17 16:55Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна

29.03.17 19:45Самые важные витамины для молодости кожи

21.03.17 20:55Где взять витамины весной?

14.03.17 18:08Как быстро повысить иммунитет в домашних условиях

27.02.17 12:20Самые важные витамины для красоты кожи

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 28.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Сборная Украины пришла второй в эстафете на Универсиаде-2017, но была дисквалифицирована

20:49Продлен арест мужчине, похитившему в Николаеве 10-летнего мальчика

20:38Обстрелы не прекратились: боевики на Донбассе используют минометы

20:25Витамины смеха: забавные анекдоты для любителей похохотать

20:07Светофоры Николаева ночью будут подмигивать

19:57За неделю в Николаеве родились 105 малышей

19:57За неделю в Николаеве родились 105 малышей

19:45Психоделический мир с гигантским зайцем: Иван Дорн снялся в необычном клипе

19:38В Николаеве собирают подписи за эвтаназию бродячих животных

19:23Эксперт назвал причину подорожания газа на заправках

19:09На Нижнем БАМе Николаева провалился тротуар: место происшествия ничем не ограждено

18:56Президент Франции взял собаку из приюта

18:41Умный кот: как животное добывает себе корм без помощи хозяина (Видео)

18:29В Индии гуру сядет на 10 лет за изнасилование

18:16Суд освободил завербованных ФСБ украинцев

17:57Украинцы добыли две бронзы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

17:47Визит Рика Перри в Украину перенесен: названа причина

17:38Как португальская принцесса приучила англичан к чаю

17:22ОБСЕ: На Донбассе почти три тысячи неотведенных вооружений

17:11Ярмоленко перешел в Боруссию Дортмунд

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

15.08.17 08:013300

Сутки в АТО: На подступах к Авдеевке обострение

15.08.17 08:143120

Стихийные рынки Николаева переполнены рыбой из потенциально опасных водоемов

15.08.17 08:235010

МФК «Николаев» на своем поле победил «Кремень» из Кременчуга со счетом 2:0

15.08.17 08:383730

В Украине резко изменится курс доллара: прогноз аналитика

Самые читаемые

17.08.17 20:0525330

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:008130

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

15.08.17 20:306220

Холера в Николаеве: медики в состоянии «боевой» готовности

17.08.17 15:055970

Названы самые дешевые туристические направления для жителей СНГ

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама