Витамины смеха: забавные анекдоты для любителей похохотать

Веселимся от души!

Поднимите себе настроение, почитайте смешные короткие анекдоты из нашей подборки.

Мы предлагаем вам возможность забыть о проблемах с помощью юмора, пишет Фактрум.

— Открываю холодильник, а там боулинг. — Это как?! — Шаром покати.

Глядя на экран телевизора, где идет очередная серия очередного мексиканского сериала, жена говорит мужу: — Смотри, как он её любит! — А ты знаешь, сколько ему за это платят?

— Пaпa, меня мaмa сегодня двa рaзa побилa! — Когдa, сынок? — Первый рaз — когдa я ей покaзaл дневник с двойкaми и плохими зaписями, a второй — когдa онa узнaлa, что это её стaрый дневник!

— Гадалка нагадала, что в следующей жизни я буду козлом. — Зациклило тебя, что ли?

— Доктор, как мои дела? — На миллион. — Так хорошо? — Нет, столько стоит лечение.

— Официант, где ложка? Чем я буду есть суп? — Это крем-суп, его втирают.