В Киеве появится необычная арт-труба

В конкурсе принимали участие больше сотни художников, архитекторов и инженеров, отобрано 10 финалистов.

В Киеве на Дорогожичах вскоре может появиться необычный арт-объект, пишет Сегодня.

На территории мотозавода, где недавно открылся инновационный городок, собираются преобразить старую гигантскую дымовую трубу высотой 60 м и диаметром 8,2 м. В международном конкурсе принимали участие больше сотни художников, архитекторов и инженеров, и уже отобрано 10 финалистов.

Среди предложений — превращение трубы в огромный светящийся маяк и даже "храм света". Есть идея создать на вершине прозрачную обзорную площадку в виде колец дыма, а внутри запустить лифт, и "противоположная" — обвить трубу винтовой лестницей, по которой смогут подниматься люди.

Некоторые финалисты предлагают с помощью мобильных приложений отображать на поверхности объекта созданные в гаджетах рисунки или даже цвет настроения. Есть и сугубо практические предложения. К примеру, установить на трубе ветровые генераторы, которые будут вырабатывать альтернативную энергию.

Победителя должны выбрать через несколько дней, а к концу сентября реализовать проект.