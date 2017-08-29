В Киеве появится необычная арт-труба

29.08.17 08:47Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

В конкурсе принимали участие больше сотни художников, архитекторов и инженеров, отобрано 10 финалистов.

В Киеве на Дорогожичах вскоре может появиться необычный арт-объект, пишет Сегодня.

На территории мотозавода, где недавно открылся инновационный городок, собираются преобразить старую гигантскую дымовую трубу высотой 60 м и диаметром 8,2 м. В международном конкурсе принимали участие больше сотни художников, архитекторов и инженеров, и уже отобрано 10 финалистов.

Среди предложений — превращение трубы в огромный светящийся маяк и даже "храм света". Есть идея создать на вершине прозрачную обзорную площадку в виде колец дыма, а внутри запустить лифт, и "противоположная" — обвить трубу винтовой лестницей, по которой смогут подниматься люди.

Некоторые финалисты предлагают с помощью мобильных приложений отображать на поверхности объекта созданные в гаджетах рисунки или даже цвет настроения. Есть и сугубо практические предложения. К примеру, установить на трубе ветровые генераторы, которые будут вырабатывать альтернативную энергию.

Победителя должны выбрать через несколько дней, а к концу сентября реализовать проект.

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