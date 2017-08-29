Украинцы на воздушных шарах запустили флаг

В Одессе прошел традиционный Вышиванковый фестиваль.

В течение 5 дней одесситы и гости города смогли посетить ярмарку народных мастеров, совершить забег в вышиванках, побывать на всевозможных мастер-классах, поучаствовать в акции «Вышиванковая цепь» и поучаствовать в памятном флешмобе — создание карты и герба Украины из свечей, передает odessa.net.ua.

Киноманы прямо на Приморском бульваре смотрели украинские короткометражные фильмы и киноленты «Спадок нації», «Обличчя», «Трубач», мультфильм «Микита Кожум`яка» и мировой шедевр картину «Тени забытых предков».

351 одессит участвовал в Массовом диктанте по украинскому языку. Состоялись показ коллекций современных вышиванок украинского производства и конкурс на лучший бодиарт-вышиванку.

Для гостей были организованы всевозможные праздничные забавы и концерты молодых украинских артистов, народных коллективов и популярных украинских современных групп.

Завершился фестиваль запуском в небо флага на воздушных шарах.