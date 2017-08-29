У 2018 році відбудеться перший політ сонячного літака в стратосферу (відео)

29.08.17 12:29Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Найбільший у світі літак на сонячній енергії PlanetSolar готовий відправитися в стратосферу вже в 2018 році, на рік раніше початкових планів.

Якщо місія буде проведена успішно, для творців літака, що працює на сонячній енергії, це може стати потужним поштовхом до реалізації більш грандіозних проектів, повідомляє Цікавості.

І SolarStratos стане першим пілотованим літаком на сонячній енергії, якому вдалося це зробити.

Вважається, що політ у стратосферу займе близько 5 годин, а на огляд панорами Землі буде відведено 15 хвилин. Пілот повинен буде надіти спеціальний скафандр, так як кабіна не буде опалюватися. Такі заходи необхідні для полегшення корпусу.

Літак SolarStratos володіє довжиною 8,5 метрів і має розмах крил, який дорівнює 24,9 метра, що дозволяє йому повільно парити, використовуючи енергію висхідних потоків, і тим самим мінімізуючи витрати електричної енергії.

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Вторник, 29.08.2017

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