Жизнь Фриды Кало как на ладони: известной художнице посвятили комикс

Фрида Кало ​​умерла в возрасте 47 лет, успев за свою не такую уж долгую жизнь перенести немало.

О мексиканской художнице известно довольно много не только благодаря её работам, но также и из-за книг, фильмов и даже товаров. Теперь же жизнь Фриды Кало впервые перенесут в графический роман или, проще говоря, комикс под названием «Фрида Кало: История жизни», сообщает Ukraine Art News.

Графический роман «Фрида Кало: История жизни» отображает историю жизни и страсти женщины, чье влияние на искусство является глубоким и неоспоримым. Иллюстрированная итальянкой Ванной Винчи «Фрида Кало: История жизни приглашает нас в наполовину реальное, а наполовину выдуманное путешествие по ее невероятной истории жизни.

Комикс полностью будет доступен для читателей уже 4 сентября.