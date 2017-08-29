Жизнь Фриды Кало как на ладони: известной художнице посвятили комикс
|29.08.17 12:41
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Фрида Кало умерла в возрасте 47 лет, успев за свою не такую уж долгую жизнь перенести немало.
О мексиканской художнице известно довольно много не только благодаря её работам, но также и из-за книг, фильмов и даже товаров. Теперь же жизнь Фриды Кало впервые перенесут в графический роман или, проще говоря, комикс под названием «Фрида Кало: История жизни», сообщает Ukraine Art News.
Графический роман «Фрида Кало: История жизни» отображает историю жизни и страсти женщины, чье влияние на искусство является глубоким и неоспоримым. Иллюстрированная итальянкой Ванной Винчи «Фрида Кало: История жизни приглашает нас в наполовину реальное, а наполовину выдуманное путешествие по ее невероятной истории жизни.
Комикс полностью будет доступен для читателей уже 4 сентября.