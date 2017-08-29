"4 тысячи ретвитов, и я не сделаю аборт": сеть возмутило равнодушие молодой матери

29.08.17 13:46Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Предполагаемый отец ребенка негативно прокомментировал запись.

Молодая американка разозлила пользователей сети, утверждая, что прибегнет к искусственному прерыванию беременности, если ее твит не получит достаточного количества распространений, сообщает "Metro".

Девушка написала: "4 месяца беременности. 4 тысячи ретвитов, и я не сделаю аборт".

Несмотря на то, что юзеры негативно восприняли запись, она получила 10 000 перепостов.

Мужчина под ником "Король Натан VI" прокомментировал его так: "Вместо того, чтобы сообщить, что это мой ребенок, ты решила написать в Twitter эту ерунду?".

На это девушка отреагировала не очень положительно: "Поэтому я просила тебя о деньгах, но ты заблокировал меня, так что катись ко всем чертям. Заблокируй меня снова в Twitter".

В сети девушки обвиняют в равнодушии: "Что это за мать? В психушку ее нужно посадить", "И не стыдно", "Сумасшедшая".

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