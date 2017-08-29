15.08.17 20:306570
В центре Тернополя открыли самый длинный в Украине фонтан
|29.08.17 13:57
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Авторы проекта обещают, что ночью фонтан будет еще и подсвечиваться.
Авторы проекта обещают, что ночью фонтан будет еще и подсвечиваться.
Более 200 форсунок разбрызгивают воду на набережной. Проектировщики хвастаются: сразу замахнулись на рекорд. Протяженность фонтана – 120 метров.
Идею фонтана, говорят коммунальщики, частично заимствовали из Китая. Но в отличие от гонконгского, тернопольский фонтан еще и экологический.
Всего за час фонтан перекачивает 500 кубометров воды: забирает ее из пруда и разбрызгивает. Это, по словам специалистов, обогащает водоем кислородом и помогает бороться с цветением, которое беспокоит ежегодно летом. Сами же горожане, прежде всего, радуются красоте фонтана.
Рекордный фонтан ночью будет еще и подсвечиваться, говорят авторы проекта. А еще механизм фонтана будет измерять направление и силу ветра.