В центре Тернополя открыли самый длинный в Украине фонтан

Авторы проекта обещают, что ночью фонтан будет еще и подсвечиваться.

Более 200 форсунок разбрызгивают воду на набережной. Проектировщики хвастаются: сразу замахнулись на рекорд. Протяженность фонтана – 120 метров.

Идею фонтана, говорят коммунальщики, частично заимствовали из Китая. Но в отличие от гонконгского, тернопольский фонтан еще и экологический.

Всего за час фонтан перекачивает 500 кубометров воды: забирает ее из пруда и разбрызгивает. Это, по словам специалистов, обогащает водоем кислородом и помогает бороться с цветением, которое беспокоит ежегодно летом. Сами же горожане, прежде всего, радуются красоте фонтана.

Рекордный фонтан ночью будет еще и подсвечиваться, говорят авторы проекта. А еще механизм фонтана будет измерять направление и силу ветра.